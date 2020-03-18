Aksaray Belediyesi korona virüsüne karşı çalışmalarını sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aksaray Belediyesi korona virüsüne karşı çalışmalarını sürdürüyor

İHA

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de halk sağlığını tehdit eden korona virüsüne karşı tüm imkanlarını seferber eden Aksaray Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Aksaray Belediyesi korona virüsüne karşı çalışmalarını sürdürüyor

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de halk sağlığını tehdit eden korona virüsüne karşı tüm imkanlarını seferber eden Aksaray Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Özel olarak oluşturulan Aksaray Belediyesi Hijyen ekipleri, vatandaşlar tarafından kullanılan ortak yaşam alanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamuya açık alanlar, hizmet binaları, toplu taşıma araçları, camiler, otobüsler korona virüsü tedbirleri kapsamında düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Aksaray Belediyesi Hijyen Ekipleri, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü ile Sevgi Evlerinde kalan çocukların yaşamlarını sürdürdüğü alanları dezenfekte etti. Yine bu kapsamda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü hizmet binaları ile kentin birçok bölgesinde bulunan halk ekmek büfeleri komple belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

“Korona virüsünü birlikte yenebiliriz”
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye’yi de tehdit eden korona virüsüne karşı ülke olarak çok ciddi tedbirler alındığını ve hükümetin bu konuda çok başarılı bir çalışma ortaya koyduğunu ifade ederek, “Ben bütün hemşehrilerimizden yapılan uyarıları mutlaka dikkate almalarını istiyorum. Millet olarak el ele vererek tedbirleri uygulayalım Hiçbir virüs alacağımız önlemlerden daha güçlü olamaz. Birlikte korona virüsübü yenebiliriz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray’da baca yangını
YEREL HABERLER Aksaray’da baca yangını
ASÜ’de sterilizasyon tedbirleri titizlikle uygulanıyor
YEREL HABERLER ASÜ’de sterilizasyon tedbirleri titizlikle ...
(Görüntülü) Aksaray ve Karaman'da şehitler törenle anıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Aksaray ve Karaman'da şehitler törenle ...
Aksaray ve Karaman'da şehitler törenle anıldı
YEREL HABERLER Aksaray ve Karaman'da şehitler törenle anıldı
Aksaray’da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray’da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
ATSO, fahiş fiyat artışı yapanları cezalandıracak
YEREL HABERLER ATSO, fahiş fiyat artışı yapanları cezalandıracak
Aksaray Hürriyet Mahallesi doğal gaza kavuşuyor
YEREL HABERLER Aksaray Hürriyet Mahallesi doğal gaza kavuşuyor
AK Parti İl Başkanı Altınsoy fırsatçılara karşı uyardı
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Altınsoy fırsatçılara karşı ...
Aksaray belediyesi eğitim faaliyetlerine ara verdi
YEREL HABERLER Aksaray belediyesi eğitim faaliyetlerine ara verdi
Aksaray’da korona virüsü tedbirleri kapsamında hasta ziyaretleri yasaklandı
YEREL HABERLER Aksaray’da korona virüsü tedbirleri kapsamında hasta ...
Aksaray’da camiler korona virüsüne karşı dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Aksaray’da camiler korona virüsüne karşı dezenfekte ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X