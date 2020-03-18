Aksaray’da kadının iç çamaşırından eroin çıktı

Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan bir kadının iç çamaşırında eroin maddesi ele geçirildi.

Operasyon, 18 Mart tarihinde Aksaray Konya kara yolunda gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amaçlı çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüphelinin peşine düştü. O.E. (23) ve A.E. (21) isimli şüphelileri teknik ve fiziksel takibe alan NSM ekipleri yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşarak şüphelilerin bulunduğu otomobile Konya kara yolunda operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, A.E. isimli kadının üzerinde yapılan aramada iç çamaşırı içerisine gizlenmiş 10,44 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki sorgusunun ardından Aksaray Adliyesine sevk edilirken, O.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.E. isimli kadın ise mahkemece serbest bırakıldı.

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