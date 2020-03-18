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Aksaray’da kar yığışı etkisini sürdürüyor

İHA

Aksaray'da 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürürken ilçe ve köy yolları belirli aralıklarla sürgün ve fırtına nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Aksaray’da kar yığışı etkisini sürdürüyor

Aksaray’da 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürürken ilçe ve köy yolları belirli aralıklarla sürgün ve fırtına nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Kentte 2 gündür belirli aralıklarla devam eden kar yağışı bugün akşam saatlerinde etkisini artırdı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yığışı nedeniyle bazı köy ve ilçe yolları kısmen trafiğe kapatıldı. Kar yağışı ile birlikte etkili olan rüzgarla sürgünlere neden olurken, özellikle köy ve ilçe yollarında ekiplerce açılan yollar kısa sürede yeniden trafiğe kapatıldı. Fırtına ve kar yağışı nedeniyle ilçe ve köy yollarında araçlar güçlükle seyrederken, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Birçok yolda da çok sayıda maddi hasarlı kazalar yaşanırken, otomobil ve minibüsler yoldan çıkarak şarampole düştü. Kar yağışı kent genelinde halen etkisini sürdürürken, önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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