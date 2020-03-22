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AK Parti İl Başkanı Altınsoy: “Birlikte başaracağız”

İHA

Koronavirüsü ve alınan önlemler kapsamında açıklama yapan AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Birlikte başaracağız" dedi.

AK Parti İl Başkanı Altınsoy: “Birlikte başaracağız”

Koronavirüsü ve alınan önlemler kapsamında açıklama yapan AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Birlikte başaracağız” dedi.
Geçmişten bugüne sağlık çalışanlarının, kendi sağlıklarından önce toplumun sağlığını düşündüğünü aktaran AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Ülkemizin içerisinden geçtiği bu zor günlerde eşinden, çocuğundan ve ailesinden uzakta kalmak suretiyle milleti için, canı pahasına mücadele eden Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca başta olmak, gece gündüz demeden canını ortaya koyan, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan doktor, hemşire, sağlık çalışanları olmak üzere, emeği geçen ilgili ve yetkili herkese ayrı ayrı şükranlarımı sunarım” dedi. Salgınla mücadelenin en önemli kahramanları olarak sağlık çalışanlarının her daim minnetle anılacağını dile getiren Başkan Altınsoy, “Virüsün tüm dünyada oluşturduğu panik sürerken, sağlık çalışanlarımız yüksek risk grubunda bulunmalarına rağmen, salgınla mücadelede bir an bile geri adım atmadılar, her zaman bu mücadelenin en ön cephesinde yer aldılar. İnsanımızın iyiliğine ve hayatına adanmış binlerce isimsiz kahramanımız arasında yer alan sağlık çalışanlarına, yaşatmak için gösterdikleri üstün gayretlerinden ötürü gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” şeklinde konuştu.
İnsanlığın sağlığını tehdit eden virüsü, birlikte yeneceklerine olan inancını dile getiren Başkan Altınsoy, “Devlet millet el ele verdiğimiz sürece, karşılaştığımız bu zor günlerin üstesinden hep birlikte gelineceğine olan inancımız tamdır. Rabbim bu illetten en az zararla bir an evvel kurtulmayı Aziz Milletimize nasip eylesin. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı bu salgın virüse karşı amansız bir mücadele ile gece gündüz çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın her zaman yanında olduğumuzu, kendilerine şükran borcu olduğumuzu özellikle belirtir, başarılı çalışmalarının devamını dilerim” diye konuştu.

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