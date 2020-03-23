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Aksaray Belediyesi tüm yaşlıların ihtiyaçlarını gideriyor

İHA

Aksaray Belediyesi korona virüsü önlemleri kapsamında verdiği etkin mücadele çalışmalarını sürdürürken, 60 yaş üstü tüm vatandaşların ihtiyaçlarını bir bir karşılıyor.

Aksaray Belediyesi tüm yaşlıların ihtiyaçlarını gideriyor

Aksaray Belediyesi korona virüsü önlemleri kapsamında verdiği etkin mücadele çalışmalarını sürdürürken, 60 yaş üstü tüm vatandaşların ihtiyaçlarını bir bir karşılıyor.
Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsü Türkiye’de tedbir ve önlem çalışmalarını artırdı. Aksaray Belediyesi kentte yaptığı birçok dezenfekte işlemlerinin ardından 2 gün önce İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan 65 yaş üstü yaşlı ve hastaların sokağa çıkma sınırlandırması sonucu kategoriye giren yaşlı vatandaşların evlerini ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılıyor. Aksaray Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü bünyesinden kurulan ekip, kentte tek tek kapı kapı dolaşarak 60 yaş üstü olan tüm vatandaşlara yardım paketi vererek ihtiyaçlarını da gideriyor. Yaşlıları kapı kapı gezerek yaşlı ve hasta vatandaşlara hal hatır soran ekipler yemek, alışveriş, gıda, fatura ve benzeri ihtiyaçlarını karşılayarak yaşlı vatandaşların sokağa çıkmasını önlüyor. Tedbirler kapsamında geniş çaplı çalışmalar yapan Aksaray Belediyesi son olarak kentte meydan ve parklarda bulunan tüm oturma banklarını söktü.

“65 yaş üzerindeki vatandaşlarımıza gıda yardımı yaparak ihtiyaçlarını gideriyoruz”
Yaşlı bir vatandaşın evini ziyaret eden Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, korona virüsü ile etkin bir mücadele yürüttüklerini belirterek, “Bütün ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de korona virüsü ile mücadelede bir takım tedbirler alınmakta. Belediyemiz ve valiliğimiz tarafından hayata geçirilmektedir. Aksaray Belediyesi olarak bizde bu musibetin, bu virüs tehdidi ile ilk karşılaştığımız andan itibaren şehir olarak tüm önleyici tedbirleri almaya başladık. Bu kapsamda öncelikli olarak şehrimizin muhtelif yerlerini, toplu taşıma araçlarından servis araçlarına, şehrimizin kamuya açık kullanım alanlarına kadar her alanda dezenfekte ve ilaçlama faaliyetlerine hızlı bir şekilde başladık. Bunu da halen devam ettiriyoruz. Bununla ilgili olarak halkımızı bilinçlendirmek gerçekten çok önemliydi. Bilinçlendirme broşürleri bastırıp zabıtamız marifeti ile vatandaşlarımıza, halkımıza sağlık bakanlığımızın bu 14 kuralını anlatmaya çalıştık. Halen de arkadaşlarımız bu çalışmanın içerisinde. Tabii ki fırsatçılığa mahal vermemek adına da zabıta ekibimizden bir tim kurduk. Onlarda gelen şikayetler doğrultusunda ilgili esnaf arkadaşlarımızla bu denetimleri gerçekleştiriyorlar. Tabii hükümetimiz tarafından açıklanan 65 yaş üzerindeki bakıma muhtaç yaşlılarımıza gıda yardımı ve ihtiyaçlarının görülmesi konusunda da belediye olarak bu çalışmaların içindeyiz. Biz daha önce başlatmış olduğumuz 60 yaş üzeri bakıma muhtaç yaşlılarımıza yardım kampanyası tabii ki de devam ettiriyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu musibetten kurtulacağımızı ümit ediyoruz. Şehir olarak bu işle mücadeleye girişmiş bulunmaktayız” dedi.

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