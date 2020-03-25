Jandarmanın bulduğu yaralı flamingo, tedaviye alındı



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'ın Sarıyahşı ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan flamingo tedaviye alındı.

Sarıyahşi Jandarma Komutanlığı ekipleri, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin sokağa çıkıp, çıkmadığını kontrol etmek için Bedik köyüne gitti. Bu sırada yol kenarındaki flamingonun uçamadığını fark etti. Flamingonun yanına yaklaşıldığında ise yaralı olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine flamingoyu ilçe merkezine getiren jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti. Kanadından yaralı olduğu belirlenen flamingo Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2020-03-25 17:50:07



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