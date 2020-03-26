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Başkan Altınsoy: “Şehir hastanelerin önemi ortaya çıktı”

İHA

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, koronavirüs salgının ülke genelinde görülmeye başlamasının ardından şehir hastanelerinin öneminin bir kaz daha ortaya çıktığına işaret etti.

Başkan Altınsoy: “Şehir hastanelerin önemi ortaya çıktı”

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, koronavirüs salgının ülke genelinde görülmeye başlamasının ardından şehir hastanelerinin öneminin bir kaz daha ortaya çıktığına işaret etti.
Aksaray’da dahil birçok ilde hizmet vermeye başlayan şehir hastanelerinin önemi sağlıkla ilgili yaşanan her türlü konuda ön plana çıkarak örnek oluyor. Çin’de ortaya çıkıp dünyaya yayılan ve Türkiye’de de görülen koronavirüsü sonrası bir kez daha önemi ortaya çıkan şehir hastaneleri bulundukları kentte güven veriyor. Önceki yıllarda hizmete giren 400 ve yapımı devam eden 200 yataklı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kentteki önemi her geçen gün artmaya devam ediyor. AK Parti’nin iktidara geldiği günden itibaren sağlık alanında büyük hizmetleri ülkeye kazandırdığını ifade eden Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, arkalarında bugüne kadar insan odaklı güzel eserler bıraktıklarını dile getirdi.
Avrupa ülkelerine nazaran Türkiye’deki hastanelerdeki tıbbi cihaz donanımı ve yatak kapasitesinin çok iyi durumda olduğunu söyleyen İl Başkanı Altınsoy, “Türkiye’nin yatak kapasitesi ve kişi başına Avrupa ülkeleri ile kıyasladığımızda, hem nitelikli yatak kapasitesi, hem de yatağa oranlanan yoğun bakım yatak kapasitesi gayet iyi rakamlarda. 18 yıllık iktidarımız süresince sağlık alanında yaptığımız devrim niteliğindeki reformlar ile insan hayatını nedenli önemsediğimizi gösterdik. Hastanelerde yaşanan doktor ve eczane kuyruklarından, dünyaya örnek olan bir modele geçişi başaran AK Parti hükümetlerinin sağlık alanındaki başarıları, sınırları aşarak Türkiye’yi uluslararası bir sağlık üssü konumuna taşıdı” diye konuştu. Türkiye’de olduğu gibi Aksaray’da da sağlıkta yaşanan değişimlere değinen Altınsoy, “Olmaz dedikleri tüm yatırımları bir bir hayata geçirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. İlimiz için oldukça önem arz eden 400 + 200 yataklı hastanemiz son teknolojiyle donatılmış tıbbı cihaz kapasitesiyle, beş yıldızlı otel konforunda hizmet verecek konumda. Vatandaşlarımızın daha kolay ve daha rahat hizmetin yanı sıra şifa alabilmesi için son teknolojik ekipmanlar ile donatılan yeni hastanemize ek olarak 200 yatak kapasiteli inşaatımızın da sonuna gelindi. İnşallah en kısa sürede burayı da halkımızın hizmetine açacağız. Öte yandan vatandaşlarımızdan, Sağlık Bakanlığımız tarafından salgına karşı yapılan uyarıları uygulamaya özen göstermeye, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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