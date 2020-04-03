Aksaray'da, sürücü ve yolculara ateş ölçümü



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) AKSARAY'a giriş ve çıkışlarda, koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan kontrol noktalarında araçlar durdurulurken, sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

Kentin giriş ve çıkışlarında, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında polis ve jandarma ekipleri, kontrol noktaları oluşturdu. Araçlar, buralarda durdurulurken, sürücü ve yolculara, sağlık ekibince ateş ölçümü yapıldı. Gıda maddesi taşıyan TIR sürücüleri ise bekletilmeden gönderilirken, kontrol noktalarında araç kuyrukları, zaman zaman 5 kilometreye kadar ulaşıyor.

İstanbul´dan memleketi Hatay´a giden Mehmet Çolak, "Önlemlerden çok memnunuz. İstanbul´dan buraya kadar 4 kez ateşimizi ölçtüler. Bu 5´inci uygulama noktamız. Devletimizden Allah razı olsun. Gerçekten çok güzel bir uygulama" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2020-04-03 10:57:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.