Üvey kardeşlerini bıçaklayan genç tutuklandı

Aksaray’da kullandıkları dizüstü bilgisayar meselesi yüzünden çıkan tartışmada 2 üvey kardeşini bıçaklayarak yaralayan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Çiftlik Mahallesi 6488 Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurt dışında yaşayan babalarının bir süre önce A.K. (22) ve kardeşi A.K.’ye (19) verdiği dizüstü bilgisayarı alarak kullanmak isteyen üvey kardeşleri D.K. (16) arasında telefonla tartışma yaşandı. Telefonda tartışan 3 kardeş akşam saatlerinde evde buluşarak yeniden tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada D.K., üvey kardeşleri 22 yaşındaki A.K.'yi karnından, 19 yaşındaki A.K.'yi de göğsünden bıçakladı. Yaralanan iki kardeş, ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 22 yaşındaki A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli D.K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan genç, ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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