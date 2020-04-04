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Aksaray’da Kızılay herkesin tüm ihtiyacını karşılıyor

İHA

Aksaray'da 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması kapsamında yaşlı, kronik hasta ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları Kızılay tarafından karşılanıyor.

Aksaray’da Kızılay herkesin tüm ihtiyacını karşılıyor

Aksaray’da 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması kapsamında yaşlı, kronik hasta ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları Kızılay tarafından karşılanıyor.
Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan Korona virüs kapsamında Türkiye’de de güvenlik ve tedbir çalışmaları hızla sürerken, her geçen gün daha çok bilinçlenen insanlar duyarlılıklarını dikkatlerini artırarak devlet millet el ele etkin bir mücadele sergiliyor. Yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların takipçisi olan kamu kurum ve kuruluşlar tüm ihtiyaçları karşılarken, Aksaray’da Kızılay ekipleri de yaşlı, kronik hasta ve ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalıyor. Sık sık yaşlıları ve hastaları ziyaret eden Kızılay ekibi vatandaşlar tarafından sevgi ve güler yüzle karşılanırken, sosyal mesafe koruması altında yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.
Konuyla ilgili bilgi veren Kızılay Aksaray Şube Başkanı Yusuf Öztürk, “Cumhurbaşkanımızın ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ kampanyası doğrultusunda Aksaray Kızılay Şubesi olarak valimizin talimatı ve vermiş olduğu listeye göre evlere malzemeleri teslim ediyoruz. Aksaray’da Kızılay her zaman Aksaray’ın ve Aksaraylının yanındadır” dedi.
Kızılay ekibinin her türlü ihtiyacını karşıladığı Kezban Savaş (65) ise teşekkür ederek, “Devletimizden, milletimizden Allah bin kere razı olsun. Bu kapımızı çalanlardan, Kızılayımızdan, başkanlarından Allah bin kere razı olsun. Hep ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar, fazlasıyla getiriyorlar. Kızılay başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Her zaman geliyorlar, bir tek şimdi değil. Her zaman geliyorlar. Çocuklarımız yiyor, biz de yiyoruz. Hepinize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Aksaray’da Kızılay ekipleri gün boyu yaşlı, kronik hasta ve ihtiyaç sahiplerine giderek hem ihtiyaçlarını kontrol ediyor, hem de gerekli ihtiyaçlarını karşılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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