Aksaray’da polis ve bekçiler 20 yaş altı çocuk ve gençleri evlerine gönderdi

Aksaray’da polis ve bekçiler semt pazarında 20 yaş altı genç ve çocukları evlerine gönderdi. Vatandaşları maske takmaları konusunda uyaran polis ve bekçiler, 65 yaş üstü vatandaşları da pazardan uzaklaştırdı.

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan Korona virüs nedeniyle Türkiye’de de güvenlik ve tedbir çalışmaları hızlandırıldı. Korona virüs tedbir ve önlemleri kapsamında Aksaray’da da etkin bir mücadele yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tüm personeliyle yoğun mesai harcayarak tüm kontrolleri aralıksız yapıyor. Dün gece açıklanan 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkmalarının sınırlandırılması ve kalabalık alanlarda maske takma zorunluluğunun ardından polis ve bekçiler kentte bulunan semt pazarlarında denetim yaptı. Yapılan denetimlerde bekçi ve polis ekipleri 20 yaş altı çocuk ve gençleri pazardan alarak evlerine götürürken, 65 yaş üstü yaşlıları da pazardan uzaklaştırdı.

Öte yandan, polis ekipleri maske takmayan vatandaşları bir bir uyararak maskelerini taktırdı.

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