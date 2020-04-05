Aksaray'da tarımsal ve hayvansal üretim tüm hızıyla devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aksaray'da tarımsal ve hayvansal üretim tüm hızıyla devam ediyor

İHA

Türkiye'de korona virüs tedbirleri alınmaya devam ederken, nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığı ve tarımsal üretimde ilk 5 arasında yer alan Aksaray'da üreticiler tarımsal ve hayvansal üretimi sürdürüyor.

Aksaray'da tarımsal ve hayvansal üretim tüm hızıyla devam ediyor

Türkiye'de korona virüs tedbirleri alınmaya devam ederken, nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığı ve tarımsal üretimde ilk 5 arasında yer alan Aksaray’da üreticiler tarımsal ve hayvansal üretimi sürdürüyor.
Köy köy, ilçe ilçe gezerek tarımsal ve hayvansal üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticileri korona virüse karşı hem bilgilendiriyor hem de denetimler yaparak geniş güvenlik önlemleri alınmasını sağlıyor. Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, gıda sektörünün çalışması için tarımsal ve hayvansal üretimin devam etmesi gerektiğini belirterek, “Gıda üretiminin ne kadar önemli olduğunu ülkemizin geçirdiği zor zamanlarda daha iyi anladık. Çünkü insanlar teknoloji olmadan, arabalar, bilgisayarlar, araç gereçler olmadan yaşayabiliyorlar ama gıda olmadan yaşayamıyorlar. Bu zor günlerde de gıdanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz bir kez daha gördük. Bunun için de tarımsal ve hayvansal üretimin devam etmesi gerekiyor. Koyunların kuzulaması, ineklerin sağılması, tarlaların, arazilerin ekilmesi, buğdayın, arpanın yetişmesi ve tarım ve hayvancılıkta tarımsal ve hayvansal üretimin devam etmesi gerekiyor. Biz de onun için hem birlik olarak hem çiftçiler, üreticiler olarak elimizden geldiği kadar katkı sağlamaya çalışıyoruz. Daha çok üreterek, inadına üreterek ülkemizin, insanlarımızın gıda ihtiyacını temin etmeye çalışıyoruz. Bütün üretimimiz, zaten tarım il müdürlüğü, sağlık il müdürlüğümüzün, bakanlığımızın denetimi altında. Organik, kaliteli, sağlıklı ürünler yetiştirmeye ve insanlarımıza sağlıklı gıda sunmaya gayret ediyoruz” dedi.

“Korona virüs kapsamında tüm tedbirlerimizi aldık”
Denetim ve bilgilendirmeler kapsamında üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise, her türlü tedbirin alındığına dikkat çekerek, “Çiftçimiz bu zor günlerde üretimine devam ediyor. Tarımsal üretimimizde bir sıkıntı yok. Hem çiftçilerimiz tarımsal üretimini yapıyor, hem motivasyonu yüksek, biz de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak ülkemizde ve dünyada görünen korona virüsü kapsamında tedbirlerimiz aldık. Bakanlığımızın ve valiliğimizin talimatları doğrultusunda tedbirlerimiz aldık. Bütün gıda işletmelerimiz, küçükbaş ve büyükbaş üreticilerimizi denetliyoruz. Çok şükür şu anda ilimizde tarımsal üretim devam ediyor. Özellikle de ilimizde her hangi bir gıda maddesinin arzında, teminin de ve pazarlamasında bir sıkıntı yok. Yeterli her şeyimiz. Çok şükür üretimimiz de devam ediyor. Çiftçilerimiz sahada, biz ekiplerimizle komple sahadayız. Her gün gıda işletmelerimizi denetliyoruz. Korona virüs tedbirleri kapsamında üreticilerimizi rehber olarak bilgilendiriyoruz, rehberlik yapıyoruz. Çok şükür şu anda durumumuz iyi. İnşallah bu zor günleri de kısa sürede atlatacağımızı düşünüyorum. Ben çiftçilerimize ürettiği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Üretime tüm hızıyla devam ediyoruz”
Ahmet Erkek adlı üretici ise üretime tüm hızıyla devam ettiklerini belirterek, “Korona virüs kapsamında her türlü önlemlerimizi aldık. Sağlık açısından, malımızın sağlığı, sıhhati açısından. Yalnız başlıca korona virüsten korunmak için koyun etini kesip kendi yerli üretimimizi yememiz gerekiyor. En doğal besin kaynağımız budur. En iyi şekilde de bununla besleniriz diye düşünüyoruz. Virüsün bize herhangi bir sıkıntısı olmadı, inşallah olmaz da. Tedbirlerimizi aldık tabii ki. Sağlık Bakanlığı olsun, Tarım İl Müdürlüğümüz olsun her türlü imkanı bize sağlıyorlar Allah razı olsun. Gereken tedbirleri aldık. İnşallah bir şey olmayacak. Üretime tüm hızıyla devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Aksaray'da bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Aksaray'da bir köy karantinaya alındı
Aksaray’da bir köy korona virüs nedeniyle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Aksaray’da bir köy korona virüs nedeniyle karantinaya ...
Aksaray’da meyve yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray’da meyve yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı
Aksaray'da bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Aksaray'da bir köy karantinaya alındı
Aksaray’da polis ve bekçiler 20 yaş altı çocuk ve gençleri evlerine gönderdi
YEREL HABERLER Aksaray’da polis ve bekçiler 20 yaş altı çocuk ve ...
(Görüntülü) Halk pazarındaki 20 yaş ve altındaki 5 genç, evlerine götürüldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Halk pazarındaki 20 yaş ve altındaki 5 ...
Halk pazarındaki 20 yaş ve altındaki 5 genç, evlerine götürüldü
YEREL HABERLER Halk pazarındaki 20 yaş ve altındaki 5 genç, evlerine ...
Başkan Kayan: “Yem sanayicisi devlet ve üreticiye darbe vuruyor”
YEREL HABERLER Başkan Kayan: “Yem sanayicisi devlet ve üreticiye ...
Aksaray’da Kızılay herkesin tüm ihtiyacını karşılıyor
YEREL HABERLER Aksaray’da Kızılay herkesin tüm ihtiyacını karşılıyor
Aksaray’da 285 şişe kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Aksaray’da 285 şişe kaçak içki ele geçirildi
Üvey kardeşlerini bıçaklayan genç tutuklandı
YEREL HABERLER Üvey kardeşlerini bıçaklayan genç tutuklandı
Başkan Koçak: “Köyünde kal, üretime devam et”
YEREL HABERLER Başkan Koçak: “Köyünde kal, üretime devam et”
Aksaray'da, sürücü ve yolculara ateş ölçümü
YEREL HABERLER Aksaray'da, sürücü ve yolculara ateş ölçümü
(Görüntülü) Aksaray'da sürücü ve yolculara ateş ölçümü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Aksaray'da sürücü ve yolculara ateş ...
Alkollü sürücü önce otomobile, sonra elektrik panosuna çarptı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü önce otomobile, sonra elektrik ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X