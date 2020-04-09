Tüfekle vurulan ibibik, tedaviye alındı

"Bu gidiş gidiş değil"

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<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da yol kenarında tüfekle vurulmuş olarak bulunan ibibik, tedaviye alındı.<br>Hürriyet Mahallesi'nde bir kişi, yol kenarında yaralı bir ibibik bulunca, Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verdi. Tüfekle kanadından vurulduğu belirlenen kuş, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan ibibiğin kanadındaki saçmalar çıkartıldı. İbibiğin tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ <br>2020-04-09 10:58:39<br>

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