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10 Nisan’da polis ekiplerine tatlı ikramıyla moral desteği

İHA

Aksaray'da Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yollarda korona virüs önlemi alan polis, jandarma ve sağlık görevlilerine tatlı ikramında bulunularak moral desteği verildi.

10 Nisan’da polis ekiplerine tatlı ikramıyla moral desteği

Aksaray’da Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yollarda korona virüs önlemi alan polis, jandarma ve sağlık görevlilerine tatlı ikramında bulunularak moral desteği verildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs (Covid19) ile Türkiye’de devlet ve millet el ele etkin bir mücadele sürdürürken, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı’nın 175. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Aksaray’da yollarda güvenlik önlemi alarak korona virüs denetimi yapan polis, jandarma ve sağlık ekiplerine tatlı ikramında bulunuldu. Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, iş adamı Fatih Batı ile birlikte tatlı tepsilerini alarak yollara düştü. Kara yollarında güvenlik önlemi alarak korona virüs denetim ve uygulamasında etkin bir mücadele sürdüren polis, jandarma ve sağlık çalışanlarını ziyaret eden Başkan Özkök, görevli ekiplere tatlı ikramında bulunarak moral desteği verdi. Aksaray Ankara, Konya, Nevşehir ve Adana kara yollarında görev alan ekipleri ziyaret eden Başkan Özkök ve beraberindekiler, durdurulan sürücü ve yolculara da tatlı ikram etti.
Başkan Hamit Özkök, 1845 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatının bugüne kadar büyük bir fedakarlıkla çalıştığını belirterek, “Gece gündüz, zaman, şart ve mekan aramaksızın kahramanca hizmet veren polis teşkilatımızın haftasını kutluyoruz. Kahraman polis teşkilatımıza bugüne kadar ve bundan sonra yapacakları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Dün varlardı, yarında olacaklar inşallah” dedi.
İş adamı Fatih Batı ise, “Polis teşkilatımız bizim Türkiye’mizin yüz akıdır. Yüz akı olduğu için gece gündüz bizim için koşturmaktadır. Şu anda bile gördüğünüz gibi insanların ateşini ölçüyorlar ve kontrol noktalarından geçişlerini sağlıyorlar. Tüm polis teşkilatımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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