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Aksaray'da sağlık çalışanlarına etli ekmek jesti

DHA

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da etli ekmek salonu işletmecisi Yusuf Alçay, koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olup, moral vermek için 100 etli ekmek yapıp, Aksaray Eğim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına gönderdi. Koronavirüs salgınıyla mücadelede gece gündüz, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına halkın desteği sürüyor. Aksaray´da etli ekmek salonu işleten Yusuf Alçay, sağlık çalışanları için 100 etli ekmek yaptı. Alçay, ayrı ayrı paketlenen etli ekmekleri, Aksaray Eğim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderdi. Yusuf Akçay, "Allah devletimize ve milletimize...

Aksaray'da sağlık çalışanlarına etli ekmek jesti

<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da etli ekmek salonu işletmecisi Yusuf Alçay, koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olup, moral vermek için 100 etli ekmek yapıp, Aksaray Eğim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına gönderdi.<br>Koronavirüs salgınıyla mücadelede gece gündüz, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına halkın desteği sürüyor. Aksaray´da etli ekmek salonu işleten Yusuf Alçay, sağlık çalışanları için 100 etli ekmek yaptı. Alçay, ayrı ayrı paketlenen etli ekmekleri, Aksaray Eğim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderdi.<br>Yusuf Akçay, "Allah devletimize ve milletimize yardım etsin. İşlerimiz azaldı ama biz ayakta duruyoruz. Sağlık çalışanlarımız için böyle bir karar aldık. Sabah erkenden işe başladık. Öğle yemeğine sıcak sıcak etli ekmek götüreceğiz. Hastanemizdeki çalışanlar afiyetle yesinler" diye konuştu.<br>Keziban Alçay ise koronavirüs dolayısıyla işlerinin çok düştüğünü bu yüzden de boş durmaktansa sağlık çalışanlarına destek amacıyla böyle bir şey yaptıklarını vurguladı. Sağlık çalışanlarının kendi canlarını tehlikeye atarak görevlerini yürüttüğünü anlatan Alçay, "Devletimizin ve milletimizin yanındayız. Sağlık çalışanlarımız sıcak sıcak yemeklerini yesinler. Afiyet olsun. Allah ülkemizi, milletimizi, sağlık çalışanlarını ve her kesi korusun inşallah" diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ <br>2020-04-11 14:40:40<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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