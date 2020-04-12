Pazarcılık yapan genç sağlıkçı korona virüsle mücadele etmek istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Pazarcılık yapan genç sağlıkçı korona virüsle mücadele etmek istiyor

İHA

Pazarcılık yapan genç sağlıkçı korona virüsle mücadele etmek istiyor

Aksaray’da 3 yıldır atama bekleyen ve pazarcılık yaparak geçimini sağlayan 23 yaşındaki sağlıkçı Murat Andıç, “Ülkemiz ve milletimiz zor durumda. Sağlık kuruluşlarında yer almak istiyorum” dedi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs (Covid19) ile mücadele sürerken, 2017 yılında Kapadokya Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Paramedik Bölümünden mezun olan 23 yaşındaki Murat Andıç, Aksaray’da semt pazarlarında pazarcılık yaparak geçimini sağlıyor. 3 yıldır atama bekleyen genç sağlıkçı, korona virüsle savaşta devletin ve milletin yanında yer alarak mücadele etmek istediğini belirterek, “Mezun olduğum yıl KPSS’den aldığım 83 puanla atama bekleyen sağlıkçılardan bir tanesiyim. Şuan korona virüs belasından dolayı ülkemiz ve milletimiz zor durumda olduğu için sağlık kuruluşlarında yer almak istiyorum. Pazarda çalışacağıma şuan bir sağlık kuruluşunda çalışmayı, ülkeme ve milletime yardım etmeyi çok istiyorum” dedi.
Genç sağlıkçı, her gün semt pazarlarında tezgah açarak kardeşleri ile birlikte sebze ve meyve satarak geçimini sağlıyor. Kendinden fazla puan alan sağlıkçıların gerisinde kalarak atanamayan Andıç, ülkenin bu zor zamanlarında devlet ve milletin yanında yer alarak sağlık alanında hizmet vermek istediğini söyledi. Korona virüs nedeniyle Türkiye genelinde sağlıkçıların özverili çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Andıç, hazır kıta beklediğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Aksaray'da sağlık çalışanlarına etli ekmek jesti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Aksaray'da sağlık çalışanlarına etli ...
Aksaray'da sağlık çalışanlarına etli ekmek jesti
YEREL HABERLER Aksaray'da sağlık çalışanlarına etli ekmek jesti
Korona virüs nedeniyle iş yeri kapanan esnaf ve işçiye nakit desteği
YEREL HABERLER Korona virüs nedeniyle iş yeri kapanan esnaf ve ...
10 Nisan’da polis ekiplerine tatlı ikramıyla moral desteği
YEREL HABERLER 10 Nisan’da polis ekiplerine tatlı ikramıyla moral ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X