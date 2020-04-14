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Havalandırma boşluğuna düşüp, duvar kırılarak kurtarılan işçi hastanede öldü

DHA

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, çalıştığı inşaatın 7'nci katından havalandırma boşluğuna düşen Zeki Kozan (58), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, dün saat 11.00 sıralarında Şifahane Mahallesi 3180 Sokak'ta meydana geldi. İnşaat halindeki binanın 7´nci katında çalışan Zeki Kozan, iddiaya göre havalandırma boşluğunun üzerine koyduğu tahtanın üzerine bastı. Tahta kırılınca Kozan, zemin kata düştü. Mahsur kalan Kozan´ı, mesai arkadaşları duvarı kırarak kurtardı. Çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Kozan, gece saatlerinde doktorların tüm...

Havalandırma boşluğuna düşüp, duvar kırılarak kurtarılan işçi hastanede öldü

<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, çalıştığı inşaatın 7'nci katından havalandırma boşluğuna düşen Zeki Kozan (58), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.<br>Olay, dün saat 11.00 sıralarında Şifahane Mahallesi 3180 Sokak'ta meydana geldi. İnşaat halindeki binanın 7´nci katında çalışan Zeki Kozan, iddiaya göre havalandırma boşluğunun üzerine koyduğu tahtanın üzerine bastı. Tahta kırılınca Kozan, zemin kata düştü. Mahsur kalan Kozan´ı, mesai arkadaşları duvarı kırarak kurtardı. Çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Kozan, gece saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ <br>2020-04-14 09:43:35<br>

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