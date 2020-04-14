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Kafası balkon demirine sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İHA

Aksaray'da balkon demirine kafası sıkışan 3 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kafası balkon demirine sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Aksaray’da balkon demirine kafası sıkışan 3 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Ereğlikapı Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 2. katındaki dairenin balkonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, balkonda oyun oynayan 3 yaşındaki Muhammet Ensar Kargın balkon demirlerinin arasına kafasını soktu. Kafasını balkon demirinden çıkaramayan çocuğun ağlaması üzerine yardıma ailesi yetişti. Babası Ensar Kargın kendi imkanlarıyla oğlunun kafasını sıkıştığı yerden çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede çocuğun kafasını demirlerin arasından çıkartarak kurtardı.

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