Başı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, evinin balkonunda oynarken başı balkonun demir korkuluklarına sıkışan 3 yaşındaki Muhammet Ensar Kırgın'ı itfaiye ekipleri kurtardı.<br>Olay, saat 18.00 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin balkonunda oyun oynayan Muhammet Ensar Kargın´ın başı demir korkuluklara sıkıştı. Korkudan ağlayan çocuğunu gören babası durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkonun demir korkuluklarını keserek küçük Muhammet´i kurtardı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ <br>2020-04-14 21:18:44<br>
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