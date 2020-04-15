Aksaray’da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aksaray’da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İHA

Aksaray'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aksaray’da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray’da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Hasas Mahallesi Şehit Sefa Altınsoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan Ç. (24) idaresindeki 34 BCJ 048 plakalı kamyonet 20. Bulvar üzerinden Şehit Sefa Altınsoy Caddesi'ne dönmek isterken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Reis A. (44) yönetimindeki 68 LD 956 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü Reis A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kolonya içen kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kolonya içen kişi hayatını kaybetti
Aksaray’da sağlıkçılara meyveli moral desteği
YEREL HABERLER Aksaray’da sağlıkçılara meyveli moral desteği
Aksaray’da kontrolden çıkan otomobil tüpçü dükkanına girdi
YEREL HABERLER Aksaray’da kontrolden çıkan otomobil tüpçü dükkanına ...
(Görüntülü) Başı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Başı demir korkuluğa sıkışan çocuğu ...
Başı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Başı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Kafası balkon demirine sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Kafası balkon demirine sıkışan çocuk itfaiye ...
(Görüntülü) 7'nci kattan havalandırma boşluğuna düşen işçi öldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) 7'nci kattan havalandırma boşluğuna düşen ...
Havalandırma boşluğuna düşüp, duvar kırılarak kurtarılan işçi hastanede öldü
YEREL HABERLER Havalandırma boşluğuna düşüp, duvar kırılarak ...
(Görüntülü) Okulunu özleyen Servet, dersleri formasını giyerek takip ediyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Okulunu özleyen Servet, dersleri ...
Okulunu özleyen Servet, dersleri formasını giyerek takip ediyor
YEREL HABERLER Okulunu özleyen Servet, dersleri formasını giyerek ...
Yaş sınırlandırmasına uymayan ehliyetsiz genç sürücü polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Yaş sınırlandırmasına uymayan ehliyetsiz genç sürücü ...
Kavga ihbarına giden polise tatlı sürprizi
YEREL HABERLER Kavga ihbarına giden polise tatlı sürprizi
(Görüntülü) 7'nci kattan havalandırma boşluğuna düştü, duvar kırılıp kurtarıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 7'nci kattan havalandırma boşluğuna ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X