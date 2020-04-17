Aksaray'da 'inadına üretim, inadına yatırım' sloganıyla 5 bin fidan toprakla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aksaray'da 'inadına üretim, inadına yatırım' sloganıyla 5 bin fidan toprakla buluştu

İHA

Aksaray'da 'inadına üretim, inadına yatırım' sloganıyla 5 bin fidan toprakla buluştu

Aksaray’da korona virüse karşı sergilenen etkin mücadele kapsamında “İnadına üretim, inadına yatırım” sloganıyla Ticaret Borsası tarafından 5 bin fidan toprakla buluşturularak doğaya yatırım yapıldı.
Korona virüs önlem ve tedbirleri kapsamında etkin bir mücadele sergilenen Aksaray’da Ticaret Borsası tarafından “İnadına üretim, inadına yatırım” sloganıyla 5 bin fidan toprakla buluşturuldu. Ticaret Borsası çevresinde bulunan arazide 5 yaşındaki fidanlar Borsa Başkanı Hamit Özkök, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, iş adamı Fatih Batı ve borsa görevlileri tarafından dikildi.

2013 yılından bu yana 118 bin fidan toprakla buluşturuldu
Burada bir açıklama yapan Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, korona virüse karşı korona virüse rağmen inadına üretim, inadına yatırım yaptıklarını belirterek, “Borsalar ne yapıyor? İşte borsalar hayatın içerisinde her türlü işleyişte ticaretinden üretimine, üretimden sofraya varana kadar olan aşamada görev yapmakla birlikte doğal ortamlarda da insanlarımıza güzel ortamlar sağlamak, ağaçlandırma faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Tarım ve Orman Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte inşallah borsamızın bünyesinde bulunan 200 dönümlük bir alanda ağaçlandırma faaliyetlerini korona virüse rağmen ‘İnadına üretim, inadına yatırım’ diyerek çalışan teşkilatımız bu manada da sosyal içeriklere de değer vererek ağaçlandırma kampanyası başlatmıştı. İşte gördüğünüz gibi bölge müdürlüğümüzün de gönderdiği 5 yaşındaki ağaçlarımızı Aksaray’a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplamda 2013 yılından bu yana 113 bin fidan diktik, bugün burada 5 bin fidan dikimini gerçekleştiriyoruz. İnşallah bununla birlikte 118 bin fidanı toprakla buluşturmanın mutluluğunu Aksaray Ticaret Borsası gerçekleştiriyor. İnşallah Rabbim bunların gelişerek bize altında oturmayı nasip etsin” dedi.
Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bakanımızın da talimatları ile Kasım ayında 11 milyon fidanı toprakla buluşturmuştuk. İlimizde de 100 bin fidanı toprakla buluşturmuştuk. Bugün de Ticaret Borsamızda 5 bin fidan dikimini gerçekleştiriyoruz. Amacımız daha yeşil bir Aksaray. Bunun içinde var gücümüzle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray Adliyesinde korona virüse karşı etkin mücadele
YEREL HABERLER Aksaray Adliyesinde korona virüse karşı etkin ...
Aksaray’da gecelerin huzur ve güvencesi bekçiler
YEREL HABERLER Aksaray’da gecelerin huzur ve güvencesi bekçiler
(Görüntülü) Aksaraylı çiftçiler, üretime devam ediyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Aksaraylı çiftçiler, üretime devam ediyor
Aksaraylı çiftçiler, üretime devam ediyor
YEREL HABERLER Aksaraylı çiftçiler, üretime devam ediyor
Halatı kopan çöp konteyner kapağı görevliyi yaraladı
YEREL HABERLER Halatı kopan çöp konteyner kapağı görevliyi yaraladı
(Görüntülü) İhtiyaç sahiplerinin bakkal borçlarını ödedi, veresiye defterini yırttı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İhtiyaç sahiplerinin bakkal borçlarını ...
İhtiyaç sahiplerinin bakkal borçlarını ödedi, veresiye defterini yırttı
YEREL HABERLER İhtiyaç sahiplerinin bakkal borçlarını ödedi, ...
Aksaray’da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray’da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kolonya içen kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kolonya içen kişi hayatını kaybetti
Aksaray’da sağlıkçılara meyveli moral desteği
YEREL HABERLER Aksaray’da sağlıkçılara meyveli moral desteği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X