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Korona virüs süt üreticisinin hızını kesemedi

İHA

Korona virüs süt üreticisinin hızını kesemedi

Aksaray’da korona virüs salgınına rağmen süt üretimi hızla devam ediyor.
Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüse karşı etkin bir mücadele sergileyen Aksaray’da tarımsal ve hayvansal üretim tüm hızıyla devam ediyor. Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı kentte süt üreticileri inadına üretim mesajı verdi.

“İnadına üretmeye devem ediyoruz”
Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, süt ve süt ürünleri üretiminde herhangi bir sorun olmadığına dikkat çekerek, salgına rağmen inadına üretim yaptıklarını ve devletin de her zaman üreticiye destek sağladığını söyledi. Başkan Kayan, “Korona virüse rağmen biz inadına üretmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda da devletimiz sağ olsun süt desteklerini üreticilerimizin hesabına yatırmış bulunmakta. Aksaray’daki yaklaşık 7 bin 500 üreticimize 4 milyon 135 bin lira hesaplarına ayın 17’si itibari ile aktarılmış durumdadır. Desteklemelerle üretmek için, hayvancılık için, çiftçilik için devletimiz her zaman üreticisinin yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Biz de üzerimize düşen üretme görevini elimizden geldiği kadarıyla yapıyoruz. Kimsenin süt ve süt ürünlerinde, sütlü gıda ürünlerinde yetersiz kalacağını düşünmüyorum. Biz hala da üretmeye devam ediyoruz. Özellikle yem konusunda bazı sıkıntılarımız var. Devletimiz bu konuda da bize gerekli destekleri sağlayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Üreticiler ise, “Korona virüse rağmen biz çiftçiler olarak üretmeye devam ediyoruz. Devletimiz sağ olsun teşviklerimizi de ödüyor. O yönden de sıkıntımız yok. Devletimiz var olsun milletimiz sağ olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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