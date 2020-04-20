Tellere takılan kızıl şahin kurtarıldı

<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, ayağına dolanan ip nedeniyle sulama deposu bahçe duvarının tellerinde mahsur kalan kızıl şahin, kurtarılarak tedaviye alındı.<br>Akhisar köyünde oturan köylüler, bir şahinin sulama deposu bahçesindeki tellerde çırpındığını gördü. Şahinin, ayağına dolanan ip nedeniyle tellerde sıkışıp kaldığının anlaşılması üzerine, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verildi. Köye gelen ekipler, mahsur kalan kızıl şahini kurtardı. Ayağından yaralandığı belirlenen şahin, Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedaviye alındı. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ<br>2020-04-20 13:03:08<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-