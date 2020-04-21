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Türkiye’de küçükbaş hayvan sayısı 10 yılda yüzde 130 arttı

İHA

Tarım ve hayvancılık sektörü Türkiye'de her geçen yıl gelişerek devam ederken, istikrarlı tarım ve hayvancılık politikalarıyla ülkede 10 yıl içerisinde küçükbaş hayvan sayısı 23 milyondan 53 milyona yükselerek yüzde 130 civarında bir artış sağlandı. 2023 yılına kadar 100 milyon hayvan sayısına ulaşılması hedefleniyor.

Türkiye’de küçükbaş hayvan sayısı 10 yılda yüzde 130 arttı

Tarım ve hayvancılık sektörü Türkiye’de her geçen yıl gelişerek devam ederken, istikrarlı tarım ve hayvancılık politikalarıyla ülkede 10 yıl içerisinde küçükbaş hayvan sayısı 23 milyondan 53 milyona yükselerek yüzde 130 civarında bir artış sağlandı. 2023 yılına kadar 100 milyon hayvan sayısına ulaşılması hedefleniyor.
Türkiye’de son derece önemli bir yere sahip olan tarım ve hayvancılık sektörüne ilişkin gelişmeler devlet ve üreticiler ele ele tüm hızıyla devam ediyor. Korona virüse rağmen tarımsal ve hayvansal üretimler hız kesmiyor. Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk Türkiye’de 10 yılda küçükbaş hayvan sayısının yüzde 130 oranında artış gösterdiğini söyledi. Türkiye’de tarım ve hayvancılığın geliştiğine dikkat çeken Başkan Aktürk, “Hem ülkemizde hem ilimizde hayvancılık gelişiyor. Türkiye genelinde şu anda 53 milyon civarında küçükbaş hayvan varlığımız mevcut. 2010 yılında küçükbaş hayvanımız 23 milyon civarındaydı. Şu anda 53 milyon. Yüzde 120, yüzde 130 civarında bir artış var. 1980 yılında 50 milyon nüfusa 50 milyon küçükbaş hayvanımız vardı. Ama o tarihten sonra yanlış yapılan politikalarla küçükbaş hayvan varlığımız yok olmaya başladı. Özellikle 20092010 yılından sonra hayvan varlığımız tekrar artmaya başladı. Özellikle arz talep meselesidir bu. İnsanlarımız küçükbaş hayvancılığa, küçükbaş hayvan etine yönelince tabii pazar sorunumuz ortadan kalktı. İnsanlar bu işlerden para kazanmaya başlayınca hem hayvan sayıları arttı hem de birim alanda, birim hayvanları en az masrafla daha kaliteli, daha fazla ürünü almak için elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Hem işletme sayılarında hem işletmelerin hayvan sayılarında ciddi bir artış var. İnşallah Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 2023 yılında 100 milyon küçükbaş hayvanı hedefliyoruz” dedi.

“Vatandaşlarımız küçükbaş hayvanı sevmeye başladı”
Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da ise ülkede olduğu gibi sektörün hızla geliştiğini ve hayvansal üretimin arttığının altını çizen Başkan Aktürk, “Çok ciddi bir üretim merkezi haline geliyor şehrimiz. İlimizde yaklaşık 750800 bin civarında küçükbaş hayvan varlığımız var ve giderek artıyor. Vatandaşlarımız da, hemşehrilerimiz de küçükbaş hayvanı sevmeye, mutfaklarında, sofralarında bulundurmaya başladı. Fiyatlarımız da oldukça makul. Hem kaliteli, hem organik, hem lezzetli olan küçükbaş hayvan etini biz de tavsiye ediyoruz. İnsan hayatı için proteinin çok önemli olduğunu herkes biliyor zaten. Özellikle çocukların gelişiminde kuzu etinin ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Bu bağlamda küçükbaş hayvancılık üretimi artıyor, istikrarlı bir tarım ve hayvancılık politikasıyla inşallah hayvan sayımız, fiyatlarımız makul seviyelere gelir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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