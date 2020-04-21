Aksaray’da karantina süresi dolan köy normal hayata döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aksaray’da karantina süresi dolan köy normal hayata döndü

İHA

Aksaray'da korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantina altına alınan köy karantina sürecinin dolması ve her hangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine normal hayata döndü.

Aksaray’da karantina süresi dolan köy normal hayata döndü

Aksaray’da korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantina altına alınan köy karantina sürecinin dolması ve her hangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine normal hayata döndü.
Ortaköy ilçesine bağlı Kümbet köyü korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Aksaray Valiliği tarafından 5 Nisan 2020 tarihinde karantina altına alındı. 5 Nisan'da Aksaray Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz Ortaköy ilçesi Kümbet köyümüz yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantina altına alınmış olup köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır” denildi.
Köyün karantinaya alınmasının ardından sağlık ekipleri jandarma eşliğinde 14 gün boyunca hummalı bir çalıma yaptı. 14 gün boyunca yapılan çalışmaların ardından her hangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, karantina süreci dolan köyün karantinası kaldırıldı. Karantinanın kalkması ile birlikte köy halkı normal hayatına döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray Belediyesi esnaflara maske ve eldiven dağıttı
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesi esnaflara maske ve eldiven dağıttı
Başkan Altınsoy: “Sağlıkta destan yazdık”
YEREL HABERLER Başkan Altınsoy: “Sağlıkta destan yazdık”
Türkiye’de küçükbaş hayvan sayısı 10 yılda yüzde 130 arttı
YEREL HABERLER Türkiye’de küçükbaş hayvan sayısı 10 yılda yüzde 130 ...
Aksaray’da çatı yangını paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Aksaray’da çatı yangını paniğe neden oldu
Aksaray’da denetimler hız kesmiyor
YEREL HABERLER Aksaray’da denetimler hız kesmiyor
Tellere takılan kızıl şahin kurtarıldı
YEREL HABERLER Tellere takılan kızıl şahin kurtarıldı
Korona virüs süt üreticisinin hızını kesemedi
YEREL HABERLER Korona virüs süt üreticisinin hızını kesemedi
Ihlara Vadisi'nde 'koronavirüs' sessizliği
YEREL HABERLER Ihlara Vadisi'nde 'koronavirüs' sessizliği
(Görüntülü) Ihlara Vadisi'nde 'koronavirüs' sessizliği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ihlara Vadisi'nde 'koronavirüs' ...
(Görüntülü) Traktörün römorkuna çarpan motosikletli öldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Traktörün römorkuna çarpan motosikletli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X