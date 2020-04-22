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Aksaray’a Kızılırmak’tan su getirme çalışmaları başladı

İHA

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da batı tarım havzalarında su sorununun çözülmesine ilişkin yapılan çalışmalar netlik kazanırken, Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kızılırmak'tan Aksaray'ın Eşmekaya Barajı'na su getirme çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Aksaray’a Kızılırmak’tan su getirme çalışmaları başladı

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da batı tarım havzalarında su sorununun çözülmesine ilişkin yapılan çalışmalar netlik kazanırken, Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kızılırmak’tan Aksaray’ın Eşmekaya Barajı’na su getirme çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.
Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, konuyla ilgili bilgiler verdi. Özkök, “Bugün itibari ile tarım bakanımızdan önemli 2 tane sorunumuz konusunda dönüş gerçekleştirildi. Birincisi bankalarla ilgili çalışmaları daha da hızlandırdıkları, ikincisi ise Aksaray için olmazsa olmazlardan birisi dış havzalardan Aksaray’ımıza su getirme projesi. 2013 yılından beri Cumhurbaşkanımız ile Başbakan ile bakanlar ile konuyla ilgili tüm bürokratlarımıza her alan ve mecrada ilimiz siyasetçileri ve bürokratı ile Aksaray’a dış havzalardan su getirme konusunda yardım taleplerini iletmiştik. Çok şükür ki bugün Tarım Bakanlığımız tarafından bize bilgi verildi. İnşallah yapılan talepler doğrultusunda Kızılırmak suyunu zenginleştirmek marifeti ile Fırat’tan Kızılırmak’a, Kızılırmak’tan Gülşehir Barajı’na, Gülşehir Barajı’ndan da Aksaray’ın Eşmekaya Barajı’na su akıtılması yönünde çalışmalar başlatılmıştır. Bize iletilen konuyla Kızılırmak havzasını Aksaray’ımıza, Eşmekaya Barajı’na akıtmak yönünde çalışmalar geçtiğimiz Cuma günü itibari ile Devlet Su İşleri (DSİ) nezdinde başlamıştır. Başta Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na, Konsey Başkanımız Hüseyin Çevik’e çok teşekkür ediyorum. ‘Aksaray tarımla gelişir, tarımla büyür’ sloganıyla çıktığımız yolda ‘Tarım varsa hayat var’ dedik. Bu manada çalışmalarımızı hep birlikte sürdürmüştük. Bunun mutluluğunu bugün bu haberle yaşıyoruz. Bu işin sonuca varabilmesi çok önemli. Aksaray’a Kızılırmak suyunun akması Aksaray’ın tarım potansiyelini ve çehresini inşallah büyük oranda geliştirecek ve değiştirecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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