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Ana sınıfı öğrencisi Yusuf, 23 Nisan için evini süsledi

DHA

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkması yasak olan ana sınıfı öğrencisi Yusuf Ali Arı (6), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evinde kutlamak için hazırlık yaptı. Emlak Kredi İlkokulu ana sınıfı öğrencisi Yusuf Ali Arı, dedesi İsmet Önal ve teyzesi Elif Önal ile birlikte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için evlerinin duvarını süsleyerek hazırlık yaptı.  Duvar süsleri için resimler yaptığını belirten Yusuf Ali Arı, ''Dedem balon aldı. Onları şişirdik....

Ana sınıfı öğrencisi Yusuf, 23 Nisan için evini süsledi

<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkması yasak olan ana sınıfı öğrencisi Yusuf Ali Arı (6), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evinde kutlamak için hazırlık yaptı.<br>Emlak Kredi İlkokulu ana sınıfı öğrencisi Yusuf Ali Arı, dedesi İsmet Önal ve teyzesi Elif Önal ile birlikte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için evlerinin duvarını süsleyerek hazırlık yaptı. <br>Duvar süsleri için resimler yaptığını belirten Yusuf Ali Arı, ''Dedem balon aldı. Onları şişirdik. Bayraklarımızı da duvara astık. Güzelce evimizin bir köşesini süsledik. Teyzem de sağ olsun 23 Nisan şiiri ezberletti. Şimdi dedemler ne zaman isterse bende yüksek sesle o şiiri okuyorum" dedi.<br>İsmet Önal ise koronavirüs salgını nedeniyle torunun dışarıya çıkamadığını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nı kutlayamadığını ifade etti. Kendilerinin de süs eşyaları alarak evin duvarını süslediklerini, böylelikle kutlamaya çalışacaklarını anlatan Önal, "Torunumun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nın kutlama hevesi içerisinde kalmasın diyerek duvarı süsledik. Tüm ailecek torunumuz için etkinlik hazırladık. O da çok sevindi. Hep birlikte duvarı süsledik, balonları şişirdik'' diye konuştu.<br>Elif Önal da yeğeni Arı için sınıf ortamında bir çalışma hazırladıklarını ve duvarı süslediklerini kaydetti.DHA-Eğitim Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ <br>2020-04-22 13:25:09<br>

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