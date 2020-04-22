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Karantinası biten ve Katar’dan gelen 349 Türk vatandaşı evlerine gönderildi

İHA

Katar'dan gelen ve 7 Nisan'da Aksaray'a getirilerek karantina altına alınan 349 Türk vatandaşı karantina süresinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

Karantinası biten ve Katar’dan gelen 349 Türk vatandaşı evlerine gönderildi

Katar’dan gelen ve 7 Nisan’da Aksaray’a getirilerek karantina altına alınan 349 Türk vatandaşı karantina süresinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Valiliğinin talebi üzerine 7 Nisan’da Katar’dan gelen ve Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğüne ait 15 adet körüklü otobüsle Esenboğa Havalimanı'ndan alınarak Aksaray'a getirilerek yurtta karantinaya alınan 349 Türk vatandaşının karantina süreleri bugün doldu. 14 gün boyunca karantinada tutulan 349 Türk vatandaşı bugün karantina sürelerinin dolması ve herhangi bir sağlık problemlerinin olmaması üzerine otobüslerle memleketlerine gönderildi. 349 Türk vatandaşını memleketlerine götürmek için getirilen yolcu otobüsleri dezenfekte yapılarak yolcular sosyal mesafeye göre otobüslere bindirilerek uğurlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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