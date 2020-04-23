Aksaraylı çocukların evde 23 Nisan kutlaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aksaraylı çocukların evde 23 Nisan kutlaması

DHA

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı aileleriyle süsledikleri evlerinde kutladı.   Hasandağı Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Beyza Altuntaş (13), Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerini ailesi ile birlikte bayraklarla donattı. Beyza ile kardeşi Bayram (10) ve ablası Sultan (14) Altuntaş, aynı binada oturan arkadaşları Servet Emre Sert (11) ve Çağatay Keleş'i (8) eve çağırıp, 23 Nisan'ı beraber kutladı. Evde de sosyal mesafe kurallarına uyan çocuklar, önce Milli Eğitim...

Aksaraylı çocukların evde 23 Nisan kutlaması

<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı aileleriyle süsledikleri evlerinde kutladı.  <br>Hasandağı Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Beyza Altuntaş (13), Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerini ailesi ile birlikte bayraklarla donattı. Beyza ile kardeşi Bayram (10) ve ablası Sultan (14) Altuntaş, aynı binada oturan arkadaşları Servet Emre Sert (11) ve Çağatay Keleş'i (8) eve çağırıp, 23 Nisan'ı beraber kutladı. Evde de sosyal mesafe kurallarına uyan çocuklar, önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 23 Nisan için TRT EBA TV'den yaptığı yayını izledi. Çocuklar, daha sonra 23 Nisan ile ilgili şiirler ve İstiklal Marşı'nı okudu.<br>Aynı binadaki arkadaşları ve ailesi ile 23 Nisan'ı coşkuyla kutladıklarını belirten Beyza Altuntaş, "23 Nisan'da kardeşlerim ve binadaki arkadaşlarımla beraber ilk önce TRT EBA TV ekranlarından Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk´un açıklamalarını dinledik. Daha sonra süslediğimiz odada sosyal mesafeyi koruyarak başta şiirler, şarkılar ve son olarak İstiklal Marşı'mızı okuyup çocuk bayramını bu yıl ilk kez evde doyasıya kutladık" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ <br>2020-04-23 11:25:33<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Kuveyt'ten getirilen 348 kişi, Aksaray?da  karantinaya alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kuveyt'ten getirilen 348 kişi, Aksaray?da ...
Kuveyt’ten gelen 348 Türk vatandaşı Aksaray’da karantinaya alındı Kuveyt’te Türkçe öğretmenliği yapan Ramazan Çelebi: “Devletimiz bizi bırakmadı. Çok güçlü bir devlet olduğunu tüm dünyaya gösterdi”
YEREL HABERLER Kuveyt’ten gelen 348 Türk vatandaşı Aksaray’da ...
 Kuveyt'ten getirilen 348 kişi, Aksaray´da karantinaya alındı
YEREL HABERLER  Kuveyt'ten getirilen 348 kişi, Aksaray´da ...
Karantinası biten ve Katar’dan gelen 349 Türk vatandaşı evlerine gönderildi
YEREL HABERLER Karantinası biten ve Katar’dan gelen 349 Türk ...
Ana sınıfı öğrencisi Yusuf, 23 Nisan için evini süsledi
YEREL HABERLER Ana sınıfı öğrencisi Yusuf, 23 Nisan için evini ...
(Görüntülü) Ana sınıfı öğrencisi Yusuf, 23 Nisan Bayramı için evinde hazırlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ana sınıfı öğrencisi Yusuf, 23 Nisan ...
Pazarcı esnafın ilginç korona virüs önlemi Aksaray’da pazarcı esnafı sattığı ürünlerin üzerine tül perde ile örterek korona virüse karşı önlem aldı
YEREL HABERLER Pazarcı esnafın ilginç korona virüs önlemi Aksaray’da ...
Aksaray’a Kızılırmak’tan su getirme çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Aksaray’a Kızılırmak’tan su getirme çalışmaları ...
Aksaray’da karantina süresi dolan köy normal hayata döndü
YEREL HABERLER Aksaray’da karantina süresi dolan köy normal hayata ...
Aksaray Belediyesi esnaflara maske ve eldiven dağıttı
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesi esnaflara maske ve eldiven dağıttı
Başkan Altınsoy: “Sağlıkta destan yazdık”
YEREL HABERLER Başkan Altınsoy: “Sağlıkta destan yazdık”
Türkiye’de küçükbaş hayvan sayısı 10 yılda yüzde 130 arttı
YEREL HABERLER Türkiye’de küçükbaş hayvan sayısı 10 yılda yüzde 130 ...
Aksaray’da çatı yangını paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Aksaray’da çatı yangını paniğe neden oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X