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Fas'tan getirilen 277 kişi, Aksaray´da yurda yerleştirildi

DHA

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Fas'tan Türkiye'ye getirilen 277 kişi, 14 günlük karantina sürecini geçirmek üzere Aksaray'daki KYK yurduna yerleştirildi.  Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışındaki Türk vatandaşların getirilme işlemi sürüyor. Bu kapsamda Fas'ta bulunan 277 vatandaş, Türk Hava Yolları'na ait uçakla önce Ankara'ya, ardından karayolu ile Aksaray'a getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurda yerleştirildi. İşlemler sırasında AFAD, UMKE ve polis ekipleri de hazır bulundu.DHA-Genel...

Fas'tan getirilen 277 kişi, Aksaray´da yurda yerleştirildi

<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Fas'tan Türkiye'ye getirilen 277 kişi, 14 günlük karantina sürecini geçirmek üzere Aksaray'daki KYK yurduna yerleştirildi. <br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışındaki Türk vatandaşların getirilme işlemi sürüyor. Bu kapsamda Fas'ta bulunan 277 vatandaş, Türk Hava Yolları'na ait uçakla önce Ankara'ya, ardından karayolu ile Aksaray'a getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurda yerleştirildi. İşlemler sırasında AFAD, UMKE ve polis ekipleri de hazır bulundu.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ <br>2020-04-25 09:43:33<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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