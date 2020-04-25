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Aksaray’da hayvan üreticilerine destek ödemesi yapıldı

İHA

Aksaray’da hayvan üreticilerine destek ödemesi yapıldı

Aksaray’da 8 bin 500 hayvan üreticisine 20 milyon 135 bin lira buzağı desteklemesi ödendi.
Gıda sektörünün olmazsa olması tarım ve hayvancılık sektörü ülke genelinde her geçen yıl hızla gelişerek üretime devam ederken, devletin üreticilere verdiği birçok destekle güçlenen üreticiler korona virüse rağmen üretimi sürdürüyor. Devlet destekli sürdürülebilir tarım ve hayvancılık politikaları kapsamında Aksaray’da hayvansal üretim yapan 8 bin 500 üreticiye 20 milyon 135 bin lira destek ödemesi yapıldı.
Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, korona virüse rağmen inadına üretime devam ettiklerini belirterek, “Devletimiz sağ olsun bizlere, 8 bin 500 üreticiye 20 milyon 135 bin lira buzağı desteğini ödedi. Gerek üreticiler olsun, gerek tüketiciler olsun hiçbir zaman ürünlerde aksama olmayacak. Tüketicilerin her zaman hizmetine sunulacak ürünlerimiz var. Biz üretmeye devam ediyoruz” dedi.
Devletin sürekli destek verdiğinin altını çizen üreticiler ise desteklerin önemine değinerek, “Devletimiz buzağı desteklerimizi de ödedi. Sağ olsun ödemeye de devam ediyor. Ödemeler olmazsa biz olmayız. Devletimiz bize sürekli bu teşvikleri vermeye devam ediyor. Bu devam ettiği sürece de üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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