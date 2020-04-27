Aksaray'da kuyruklarda sosyal mesafe korunmadı

<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da, Kızılay ve PTT şubeleri önünde oluşan yoğunlukta vatandaşlar 'sosyal mesafe' kuralına uymadı. Polis ve diğer görevliler, sık sık uyararak sosyal mesafenin korunmasını sağlamaya çalıştı. <br>Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında dağıtılan 1000 liralık yardımı almak için PTT şubesi önüne gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Yaklaşık 1 kilometreyi bulan kuyrukta, sosyal mesafe kurallarına uyulmaması üzerine, polis ve görevliler sık sık uyarıda bulundu. Sırada bekleyenlerin çoğunun 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ekipleri tarafından evlerine dağıtılan paranın getirildiği, ancak o sırada evlerinde bulunmadıkları öğrenildi. Para almaya gelen 65 yaş üstü 2 kadın ise uyarılarak evlerine gönderildi. <br>DAĞITILAN UNU ALMAK İSTERKEN SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR <br>Kızılay tarafından da 15 kiloluk un paketleri dağıtıldı. Dağıtılan unu almak isteyen çoğunluğu kadın ise sırada beklerken sosyal mesafeyi unuttu. Yaklaşık 1 kilometreyi bulan sırada bekleyenler, görevliler tarafından sık sık sosyal mesafe konusunda uyarıldı. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ<br>2020-04-27 13:06:34<br>
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