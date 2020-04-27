Başkan Altınsoy yeni ekonomik tedbir paketinin detaylarını açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Altınsoy yeni ekonomik tedbir paketinin detaylarını açıkladı

İHA

Korona virüsüne karşı ekonomik tedbirleri paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nden geçip yasalaşırken, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy kanun maddelerinin içeriğini kamuoyu ile paylaştı.

Başkan Altınsoy yeni ekonomik tedbir paketinin detaylarını açıkladı

Korona virüsüne karşı ekonomik tedbirleri paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nden geçip yasalaşırken, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy kanun maddelerinin içeriğini kamuoyu ile paylaştı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Korona Virüsü Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, görüşmeleri tamamlanıp TBMM’ye sunulmuştu. Kanun maddeleri, yapılan görüşmeler sonucunda kabul edilerek yasalaştı. Kanun maddelerinin içeriğini paylaşan AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, yasalaşan kanun teklifinin, ekonomik ve sosyal hayata olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla; öğrenciler, işçiler, işverenler, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler ve birçok alanda hizmet yürüten kurum ve kuruluşlara nefes aldıracak düzenlemeler içerdiğini söyledi. Ayrıca Altınsoy, salgının ekonomik hayata etkisini azaltmak için hazırlanan yeni destek paketinin TBMM’den geçtiğini aktararak, “Düzenleme ücretsiz izne çıkarılanlara aylık nakit desteği verilmesini içeriyor. TBMM’de kabul edilen düzenlemeyle 3 ay boyunca işten işçi çıkarma yasaklanıyor. İşverenler çalışanları yine 3 ay süreyle ücretsiz izne çıkarabilecek. Yeni pakette kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlara aylık bin 177 lira ödenecek. Bakım ihtiyacı olan yaşlıların bakım merkezindeki ücretini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız karşılayacak” diye konuştu.
İşten işçi çıkarmaların ise 3 aylığına yasaklandığına değinen Başkan Altınsoy, “Hazine taşınmazları için ödenmesi gereken bedeller, erişim bedelleri, devlet ihale kanunu gereğince kiraya verilen yerler ve taşınmazlar, belediye ve özel idareler taşınmazları için ödenmesi gereken bedeller 3 ay erteleniyor. Covid19 nedeniyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecek. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile işverenden tahsil edilecek. Ücretsiz izne çıkarılanlara aylık nakit desteği gelirken, işten işçi çıkarmalar ise 3 aylığına yasaklanıyor” dedi.
İşçilere yönelik de destek verildiğini aktaran Altınsoy, “İşverenler ise çalışanları 3 ay süreyle ücretsiz izne çıkarabilecek. Faaliyet yetkileri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin yıllık ilan ve aidat ve reklam vergileri ilke çevre vergileri alınmayacak. Yükseköğrenim kredi borçları üç aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı kalmak üzere başvuru şartı aranmaksızın üç ay ertelenecek. İşsizlik ödeneğinden yararlanmayan işçilere günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği verilecek. Devlet ve millet olarak inşallah bu zorlu süreçten güçlenerek çıkacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ikramı
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere sıcak ...
Aksaray'da kuyruklarda sosyal mesafe korunmadı
YEREL HABERLER Aksaray'da kuyruklarda sosyal mesafe korunmadı
(Görüntülü) Kızılay ve PTT önünde yoğunluk; 'sosyal mesafe' kuralına uyulmadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kızılay ve PTT önünde yoğunluk; 'sosyal ...
Türkiye’de 53 milyon hayvan üreticisine 1 milyar 100 milyon destek ödemesi
YEREL HABERLER Türkiye’de 53 milyon hayvan üreticisine 1 milyar 100 ...
Boşandığı eşinin kapısına dayanarak ölümle tehdit eden şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Boşandığı eşinin kapısına dayanarak ölümle tehdit ...
Aksaray Belediyesinden Ramazan hediyesi
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesinden Ramazan hediyesi
Aksaray’da semt pazarlarına denetim
YEREL HABERLER Aksaray’da semt pazarlarına denetim
Başkan Altınsoy’dan çiftçilere müjde
YEREL HABERLER Başkan Altınsoy’dan çiftçilere müjde
Aksaray’da hayvan üreticilerine destek ödemesi yapıldı
YEREL HABERLER Aksaray’da hayvan üreticilerine destek ödemesi ...
Fas'tan getirilen 277 kişi, Aksaray´da yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Fas'tan getirilen 277 kişi, Aksaray´da yurda ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X