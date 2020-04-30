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Savunma sektörüne yönelik projeye TÜBİTAK’tan destek

İHA

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Korkmaz'ın da içinde yer aldığı "Savunma Sektörüne Yönelik Yüksek Performans Radar Sinyalini Soğurma Özelliğine Sahip Poliüretan Köpük Kompozitlerin Geliştirilmesi" başlıklı proje, TÜBİTAK (1001) desteği almaya hak kazandı.

Savunma sektörüne yönelik projeye TÜBİTAK’tan destek

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Korkmaz’ın da içinde yer aldığı “Savunma Sektörüne Yönelik Yüksek Performans Radar Sinyalini Soğurma Özelliğine Sahip Poliüretan Köpük Kompozitlerin Geliştirilmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK (1001) desteği almaya hak kazandı.
Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Alper Kaşgöz’ün yürütücüsü olduğu projeyle, mobil olarak taşınabilen ve istenilen bölgede hızlı bir şekilde uygulanarak, özellikle hareketli radar sistemlerine karşı görünmezlik sağlayan yüzey kaplamalarının geliştirilmesi amaçlanıyor. Proje içerisinde ASÜ’den Dr. Öğr Üyesi Mehmet Korkmaz da yer alıyor.
Çalışma, TÜBİTAK’ın yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projelerin desteklendiği “Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001)” kapsamında destek almaya hak kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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