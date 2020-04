Aksaray Belediyesinden iftarda 450 aileye sıcak yemek

Aksaray Belediyesi, her Ramazan ayında paylaştığı Ramazan sofrasını bu yıl sıcak yemek servisi yaparak sürdürüyor.

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar ailelerle birlikte ihtiyaç sahibi 450 ailenin adresine her gün iftarda sıcak yemek servis ediliyor. Geçtiğimiz Ramazan ayında yapılan mahalle iftar programlarında her akşam binlerce vatandaşı aynı iftar sofra etrafında buluşturan Aksaray Belediyesi, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle iftar yemeklerini vatandaşların evine ulaştırıyor. Sıcak yemekler özellikle salgın nedeniyle evinden çıkmayan risk grubundaki vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerinin adreslerine teslim ediliyor.

Aksaray Belediyesi yemekhanesinde her gün 450 aileye yetecek bin 250 kişilik 3 çeşit yemek el değmeden paketleniyor. Belirlenen adreslere tek tek teslim ediliyor. Ramazanın manevi duygusunu vatandaşa yaşatmak için başlatılan sıcak yemek servisine her gün yeni sayılar da eklenilerek artıyor.

Aksaray Belediyesinin ihtiyaç duyulan her noktada vatandaşının yanında olduğunu belirten Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Salgın dolayısıyla evinden çıkamayan ve risk grubunda yer alan ailelerimiz ile birlikte yemek yapamayacak kadar yaşlı, engelli veya ihtiyaç sahibi ailelerimize her gün iftarda sıcak yemek servisi yapıyoruz. Belediye olarak Ramazanın bereketini ve iftar sofrasını onlarla paylaşmanın huzuru içerisindeyiz. Hiç bir vatandaşımızın yalnız olmadığını söylemek istiyorum” diye konuştu.

Bu Ramazan ayında şehir genelinde binlerce aileye tahinli dağıtıldığını hatırlatan Başkan Evren Dinçer, “Vatandaşlarımızla aynı sofrada bulunmak ve Ramazanın bereketini, feyzini onlarla paylaşmak için şehrimizin geneline tahinli dağıtıyoruz. Tahinli bizim yöremize has bir yiyecek. Bu hizmetimiz çok beğenildi. Çağrı merkezimiz üzerinden ve sosyal medya üzerinden bu yönde çok talep aldık. Tabi biz sadece şehrimize dağıtmakla kalmıyor, şehir dışına da paket servisi gönderiyoruz. Gönül Çok yoğun talep olduğunu tekrar söylemek istiyorum. Ayrıca tüm hemşehrilerime de tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

