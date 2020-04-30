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Aksaray’da tırın dorsesinde çıkan yangın paniğe neden oldu

İHA

Aksaray'da tırın dorsesinde çıkan yangın tır sürücüsü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Aksaray’da tırın dorsesinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Aksaray’da tırın dorsesinde çıkan yangın tır sürücüsü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, Yeni Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana’dan İstanbul’a giden Mehmet B. (52) idaresindeki 66 EE 386 plakalı elevit yüklü tır, Aksaray sanayi sitesi girişinde dorsesinden yanmaya başladı. Yangın ikaz lambasını fark eden sürücü tırı hemen sağa çekerek yangının nerede çıktığını tespit etti. Bunun üzerine ilk müdahaleyi kendi yapan tır sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Çağrı merkezi tarafından olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek tamamen söndürdü. Tırın dorsesinde maddi hasar meydana geldi.
Yaşadığı olayı anlatan tır sürücüsü Mehmet B., “Adana’dan İstanbul’a gidiyordum. Araba içeride ikaz verince durdum. Baktım sol lastik yanıyor, çekiciler. Yangın söndürme cihazı ile müdahale ettim bitti. Sonra karşıdaki arkadaşlar su getirdiler. Sonra itfaiye geldi arabamı söndürdük” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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