Aksaray’da denetimler sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aksaray’da denetimler sürüyor

İHA

Korona virüs önlemleri kapsamında tüm kurum ve kuruluşları ile etkin bir mücadele yürütülen Aksaray'da polis ekipleri vatandaşları uyararak denetim yapıyor.

Aksaray’da denetimler sürüyor

Korona virüs önlemleri kapsamında tüm kurum ve kuruluşları ile etkin bir mücadele yürütülen Aksaray’da polis ekipleri vatandaşları uyararak denetim yapıyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs (Covid19) kapsamında Türkiye’de geniş güvenlik önlemleri alınırken, Aksaray’da da devlet millet el ele etkin bir mücadele yürütülüyor. Çalışma, denetim ve önlemler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri cadde cadde, sokak sokak gezerek uygulamalar yapıyor. Polis otolarından anonslar yapan polis ekipleri, özellikle şehrin alışveriş yoğunluğu ve merkezindeki meydanlarda 20 yaş altı, 65 yaş üstü sokağa çıkma sınırlandırması, maske ve sosyal mesafe kuralları kapsamında uygulamalar yapıyor. Polis ekipleri vatandaşları uyararak maske kullanımı, sosyal mesafe, yaş sınırlandırması da sürekli olarak kontrol altında tutuluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Orta Anadolu'nun yöresel lezzeti 'tahinli pide'
YEREL HABERLER (Görüntülü) Orta Anadolu'nun yöresel lezzeti 'tahinli ...
Aksaray’da tırın dorsesinde çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Aksaray’da tırın dorsesinde çıkan yangın paniğe neden ...
Aksaray Belediyesinden iftarda 450 aileye sıcak yemek
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesinden iftarda 450 aileye sıcak yemek
Savunma sektörüne yönelik projeye TÜBİTAK’tan destek
YEREL HABERLER Savunma sektörüne yönelik projeye TÜBİTAK’tan destek
(Görüntülü) Rusya?dan getirilen 98 kişi, Aksaray?da karantinaya alındı 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Rusya?dan getirilen 98 kişi, Aksaray?da ...
Rusya'dan getirilen 98 kişi, Aksaray'da karantinaya alındı
YEREL HABERLER Rusya'dan getirilen 98 kişi, Aksaray'da karantinaya ...
Somuncu Baba Külliyesi'nde koronavirüs sessizliği
YEREL HABERLER Somuncu Baba Külliyesi'nde koronavirüs sessizliği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X