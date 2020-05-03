<br>BİTLİS'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın (42) acı haberi memleketi Aksaray'daki ailesine ulaştı.<br>Bitlis merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu' kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın, memleketi Aksaray'daki annesi Elmas Fidan'a acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından eve Türk bayrağı asılırken, yakınları da eve akın etti. 1'i erkek 3 kardeşi olan şehit Fidan'ın babası Vedat Fidan'ın geçen yıl vefat ettiği öğrenildi. <br>Eşi Derya Fidan'ın da 7 yaşındaki oğlu ve 13 yaşındaki kızıyla Bitlis Tatvan'da olduğu öğrenildi. Şehit Fidan'ın cenazesinin yarın Aksaray'da defnedilmesi bekleniyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>-------------------------------<br>-Şehit evi ve sokaklan genel ve detaylar<br>-Şehidin fotoğrafıHaber: Erkan ALTUNTAŞ /AKSARAY,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ<br>2020-05-02 23:54:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.