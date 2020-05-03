<br>BİTLİS'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın (42) acı haberi memleketi Aksaray'daki ailesine ulaştı.<br>Bitlis merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu' kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın, memleketi Aksaray'daki annesi Elmas Fidan'a acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından eve Türk bayrağı asılırken, yakınları da eve akın etti. 1'i erkek 3 kardeşi olan şehit Fidan'ın babası Vedat Fidan'ın geçen yıl vefat ettiği öğrenildi. <br>Eşi Derya Fidan'ın da 7 yaşındaki oğlu ve 13 yaşındaki kızıyla Bitlis Tatvan'da olduğu öğrenildi. Şehit Fidan'ın cenazesinin yarın Aksaray'da defnedilmesi bekleniyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>-------------------------------<br>-Şehit evi ve sokaklan genel ve detaylar<br>-Şehidin fotoğrafıHaber: Erkan ALTUNTAŞ /AKSARAY,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ<br>2020-05-02 23:54:27<br>
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