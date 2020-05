ASÜ spor takımları başarılarıyla dikkat çekiyor

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin 2019 yılında düzenlenen çeşitli organizasyonlarda ulusal ve uluslararası önemli başarılar ve dereceler elde ettiğini belirtti.

ASÜ’nün spor ve sağlık alanında ihtisaslaştığını ve bu kapsamda sportif etkinlik çeşitliliğini arttırmanın temel öncelikler arasında yer aldığını kaydeden Şahin, “Yükseköğretim Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından koordine edilen “Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında yaptığımız her çalışmayı önemsiyoruz. Bu noktada Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin elde ettiği her başarı, hem bizlerin çalışma azmini arttırıyor, hem de ihtisas alanımıza dair doğru yolda ilerlediğimizi görmemiz bakımından önem arz ediyor” dedi.

Sporcuların 2019 yılında pek çok branşta gururlandıran dereceler elde ettiğini ve ASÜ’nün spor konusundaki başarılarını taçlandırdıklarını ifade eden Prof. Şahin, “Atletizm, okçuluk, basketbol, güreş. Sporcularımız geçen yılı yükselen bir başarı grafiği ile tamamladı. Elde edilen her başarı hem şehrimizi, hem de Üniversitemizi daha tanınır kılıyor ve bu alandaki çalışmalarımızın isabetini ortaya koyuyor. Tüm sporcularımıza ve onları yetiştiren hocalarımıza emekleri için çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.



ASÜ’de 2019’da başarı elde edilen branşlar

Atletizm: Samsun’da düzenlenen Koç Spor Festivalinde ASÜ Öğrencilerinden Mustafa Ortakabakçı, Çekiç Atma Branşında 42.19 metrelik atışı ile dördüncü olurken, Süleyman Akar Uzun Atlamada 6.45 metre ile altıncı, Üç Adım Atlamada ise 13.10 metreyle yedinci oldu. Aynı organizasyonda Halime Alpyürük de Disk Atmada 30.93 metrelik derecesiyle altıncılık elde etti.

Kadınlar Basketbol: ASÜ Kadın Basketbol Takımı, Koç Spor Festivali kapsamında düzenlenen müsabakalar kapsamında Van’da Grup Birincisi oldu ve Çanakkale’de dokuz takımın yer aldığı Süper Lige Yükselme Turnuvasını şampiyonlukla tamamladı.

Güreş: Bartın’da düzenlenen ve 25 takımın katıldığı Türkiye Üniversitelerarası Güreş Şampiyonası’nda ASÜ ekibi, Türkiye Şampiyonu oldu. Bu kapsamda 70 kiloda Yunus Coşkun, 74 kiloda Fatih Yıldırım, 79 kiloda İsa Demir, 86 kiloda Abdullah Arslan ve 92 kiloda Mahmut Özkaya birinci olurken, 97 kiloda Mustafa Dilber, 120 kiloda da Bilal Dinç üçüncü oldu.

Hentbol: Samsun’da düzenlenen Koç Spor Festivalinde ASÜ Erkek Hentbol Takımı, Süper Lig Müsabakalarında final oynadı ve ikincilik elde etti.

Karate: ASÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Zeynep Erdoğan, İşitme Engelliler Avrupa Büyükler Karate Şampiyonasında, 68 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu ve milli gururu yaşattı.

Okçuluk: Eskişehir’de, 35 takımın katılımı ile düzenlenen Okçuluk Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonasına ASÜ ekibi damga vurdu. Makaralı Yay ve Olimpik Yay Kategorilerinde ASÜ’lüler takım halinde ikinci olurken, bireyselde Fatma Buket Aycan birinci, Furkan Oruç ve Onur Tezel üçüncü, Şevval Kahraman beşinci oldu. ASÜ ekibi, Olimpik Yay Miks Kategorisinde birinci olurken, Makaralı Yay Mix Kategorisinde ise üçüncü oldu.

Salon Futbolu: Hatay’da Koç Spor Festivali kapsamında düzenlenen Birinci Lig Salon Futbolu müsabakalarında şampiyon oldu.

Voleybol: Antalya’da düzenlenen ve 11 takımın yer aldığı İkinci Lig Kadınlar Grup Müsabakalarında sahaya çıkan ASÜ ekibi, grubunu birincilikle tamamladı ve şampiyon unvanı ile Birinci Lige yükseldi. Aynı şekilde Erkek takımı da şampiyon olarak Birinci Lige yükselme başarısı gösterdi.

Rektör Prof. Yusuf Şahin, 2020 yılının da başarılarla başladığını belirterek, Badminton Takımının Birinci Lige yükseldiğini, Okçuluk takımının hem takım, hem de bireysel olarak ilk üçte yer aldığını ve Tenis takımının İkinci Lig müsabakalarını üçüncülükle tamamladığını belirtti.

