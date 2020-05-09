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Aksaray’da uyarıları hiçe sayan 21 gence 8 bin 232 TL para cezası

İHA

Aksaray’da uyarıları hiçe sayan 21 gence 8 bin 232 TL para cezası

Aksaray’da uyarılara uymayarak sokağa çıkan 20 yaş altı 21 gence 392’şer TL’den toplam 8 bin 232 TL para cezası kesildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs (Covit19) tedbir ve önlemler kapsamında geniş güvenlik önlemleri alarak etkin bir mücadele yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, ülke genelinde alınan karlar doğrultusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ceza yazmak yerine kent genelinde korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşları sürekli olarak uyaran polis ve mahalle bekçileri, uyarıların ardından uyarıları dikkate almayan ve defalarca uyarılmasına rağmen 20 yaş altı sokağa çıkma sınırlandırmasına uymayan 21 gence cezai işlem uyguladı. Kent merkezinde gelen sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ve yaş sınırlandırılmasına uyulmadığı ihbarları üzerine harekete geçen polis ve mahalle bekçileri, defalarca uyardığı 21 gence uyarılara uymadıkları gerekçesiyle 392’şer TL olmak üzere toplamda 8 bin 232 TL para cezası kesti. Kent genelinde emniyetin aldığı güvenlik ve uygulamaları aralıksız sürüyor.

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