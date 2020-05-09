Fazla yolcu taşıyan 4 sürücüye 392'şer TL ceza

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<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY´da, toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralına aykırı yolcu taşıyan 4 sürücü ile 65 yaş üstü yolculuk yapan 1 kişiye, 392'şer lira para cezası uygulandı. <br>İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki organize sanayi bölgelerinde çalışan servis işçilerini taşıyan araçları denetledi. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına getirilen, kapasitenin yarısı kadar yolcu alma yönündeki genelgeye uymayan 4 araç sürücüsüne 392'şer lira ceza uygulandı. Fazla yolcular başka araçlarla gidecekleri yerlere gönderildi.<br>Bir yakının cenazesine gittiğini belirten 67 yaşındaki Orhan Dölek'e de 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 392 lira idari para cezası uygulandı. Dölek, ''Daha önce hiç dışarı çıkmamıştım. İlk çıktığımda polisler ceza yazdı" dedi.<br>Uygulamanın kent genelinde devam edeceği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ<br>2020-05-09 12:57:01<br>

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