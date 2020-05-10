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Baharın müjdecisi ballıbaba ve papatyalardan görsel şölen

DHA

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) -  AKSARAY'da baharın gelişiyle canlanan doğa görenleri etkiliyor. Havaların ısınmasıyla ilkbaharın kendini hissettirmeye başladığı Tuz Gölü'nün çevresinde papatyalar ve 'Lamium' adıyla da bilinen mor renkli ballıbaba bitkisiyle doğa rengarenk bir örtüye büründü. Baharın gelişiyle Aksaray-Ankara karayolunda Tuz Gölü gözetleme tepe kısmı, papatyalarla sarı ve beyaz renge, 'Lamium' adıyla bilinen ballıbaba bitkisiyle de mor renge büründü. Ortaya çıkan manzara kartpostalları aratmazken, ortaya muhteşem fotoğraflar da çıkardı. Yoldan geçen vatandaşlar ise bu doğa...

Baharın müjdecisi ballıbaba ve papatyalardan görsel şölen

<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) -  AKSARAY'da baharın gelişiyle canlanan doğa görenleri etkiliyor. Havaların ısınmasıyla ilkbaharın kendini hissettirmeye başladığı Tuz Gölü'nün çevresinde papatyalar ve 'Lamium' adıyla da bilinen mor renkli ballıbaba bitkisiyle doğa rengarenk bir örtüye büründü.<br>Baharın gelişiyle Aksaray-Ankara karayolunda Tuz Gölü gözetleme tepe kısmı, papatyalarla sarı ve beyaz renge, 'Lamium' adıyla bilinen ballıbaba bitkisiyle de mor renge büründü. Ortaya çıkan manzara kartpostalları aratmazken, ortaya muhteşem fotoğraflar da çıkardı. Yoldan geçen vatandaşlar ise bu doğa olayını cep telefonlarıyla fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.<br>12 BİN BİTKİ TÜRÜ YETİŞİYOR<br>Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seher Karaman Erkul, Anadolu bozkırlarının birçok bitki türüne sahip olduğunu belirtti. Türkiye'de 12 bin kadar bitki türünün yetiştiğini ifade eden Erkul, şunları söyledi:<br>''Anadolu bozkırları zengin ve bereketli topraklarıyla birçok bitki türüne ve sahipliği yapmaktadır. Türkiye´de 12 bin kadar bitki türü yetişirken, bunların sadece 3 bin 600 kadarı ülkemiz topraklarında bulunan endemik bitkilerdendir. Aksaray, geniş düzlükleri, Hasandağı ve Tuz Gölü'ne komşu tuzlu topraklarıyla kendine has bir bitki çeşitliliğinin bulunduğu bir şehirdir. Havaların ısınmasıyla birlikte çeşitli bitkiler de çiçek açmaya başladı. Bu alanda görülün bitkilerde 2 tür çok hakim durumda. Bu türlerden mor olan 'Lamium' ismi ile de bilinen ballıbaba ve diğer bitki ise papatya bu bitkiler her zaman her zaman yoğun gruplar oluşturmazlar. Burada bir araya gelerek çok güzel bir şölen oluşturmuşlar. Bu bitkilere dikkatli bakıldığında son derece görsel bakımdan mutluluk veren bir bitkidir. Aynı zamanda doğadaki arılar içinde bal kaynağı.''<br>DOĞA HARİKASI <br>Yolda geçerken tesadüfen görüp, durduklarını belirten Fatih Uçar, ''Gerçekten bir doğa harikasıyla karşı karşıyayız. Bu mevsimde böyle bir güzellikle karşılaştığımız için ayrıca bir mutluluk hissettik. Her köşesi bir cennet olan vatanımızda burada olduğumuzdan dolayı çok sevindik. Buradan yolu geçenlerin mutlaka durup 5 dakikasını ayırıp burada mola vermelerini tavsiye ediyorum. İnşallah burası koruma altına alınır ve nice yıllar bu şekil devam eder. Koronavirüs salgını olduğu bu dönemde bir an olsun nefes alacağı ve kendini iyi hissedeceği müthiş bir yerde bulunuyoruz" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ <br>2020-05-10 09:41:32<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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