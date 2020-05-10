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65 yaş üstü sokakta kurallara uyup, pazarda unuttu

DHA

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da sokaga çıkan 65 yaş ve üstü kişiler, şehir merkezinde sosyal mesafe kuralına uyarken, pazarda ise kuralı unuttu. Saat 11.00'de başlayan izinle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı. Bazıları cami önlerinde banklarda oturdu, bazılarıda yürüyerek veya bisikletiyle gezinti yaptı. Polis ekipleri ise banklarda oturan vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı. Sokağa çıkanlar  şehir merkezinde sosyal mesafe kuralına uyarken, pazar yerinde ise kurallara uymadı. Pazardaki meyve ve sebzeler yasak olmasına rağmen elle seçilirken, 65 yaş üstü bir kişinin...

65 yaş üstü sokakta kurallara uyup, pazarda unuttu

<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da sokaga çıkan 65 yaş ve üstü kişiler, şehir merkezinde sosyal mesafe kuralına uyarken, pazarda ise kuralı unuttu.<br>Saat 11.00'de başlayan izinle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı. Bazıları cami önlerinde banklarda oturdu, bazılarıda yürüyerek veya bisikletiyle gezinti yaptı. Polis ekipleri ise banklarda oturan vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı. Sokağa çıkanlar  şehir merkezinde sosyal mesafe kuralına uyarken, pazar yerinde ise kurallara uymadı. Pazardaki meyve ve sebzeler yasak olmasına rağmen elle seçilirken, 65 yaş üstü bir kişinin bisikletine meyve, sebze ve ekmek yüklemeye çalıştığı görüldü.<br>`GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ VATANDAŞLARIMIZ KURALLARA UYMUYOR´<br>Bisikletiyle gezmeye çıkan Ahmet Çakmak (80), "Gördüğünüz gibi vatandaşlarımız kurallara uymuyor. Yan yana gidiyor. Sosyal mesafeyi koruyup gitsek çok iyi olur. Ben 2 aydır cezaevinde gibi evimden dışarı çıkmadım. İnsan biraz ihtiyatlı olur. Sağlık olsun inşallah tez zamanda geçer" dedi.<br>`65 YAŞ ÜSTÜNÜN İZİNLERİ HAFTA İÇİ OLMALIYDI´<br>Kadir Akbulut (77), "Cumhurbaşkanımız bize izni hafta sonu değil de iş gününde vermeliydi. Bugün her taraf kapalı. Biz neden istifade edeceğiz ? Dışarı çıkıp ihtiyaçlarını karşılayamayanlar vardı. Pazartesi olsa iyi olurdu. Kurallara uyacağız. 2 aydır içerdeyiz, bugün 4 saat iznimiz var. İnşallah tez zamanda atlatırız" diye konuştu.<br>`ÇOCUKLAR GİBİ SEVİNDİK´<br>Aksaray´da eşiyle sokağa çıkan Döndü Kayabaşı,(68)," 2 aydır kurallara uyarak evde kaldık. Bugün küçük çocuklar gibi sokağa çıktık ve çok sevindim. Rabbimden gelene boynumuz kıldan ince ve kılıçtan keskin. İnşallah tez zamanda bu koronavirüs zulmünden kurtuluruz. Türkiyemizi huzura ve refaha kavuşturmasını Rabbimden istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ<br>2020-05-10 16:39:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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