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Aksaray Kızılay Şubesinin ihtiyaç sahiplerine desteği sürüyor

İHA

Korona virüs nedeniyle yardım ve desteklerini artıran Kızılay Aksaray Şubesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların iftar sofralarını şenlendiriyor.

Aksaray Kızılay Şubesinin ihtiyaç sahiplerine desteği sürüyor

Korona virüs nedeniyle yardım ve desteklerini artıran Kızılay Aksaray Şubesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların iftar sofralarını şenlendiriyor.
Aksaray’da korona virüsle (Covid19) mücadele kapsamında ve 11 ayın sultanı Ramazan ayı nedeniyle yardım ve desteklerini artıran Aksaray Kızılay Şubesi ihtiyaç sahibi vatandaşların umudu oldu. İhtiyaç sahibi vatandaşlara tonlarca un dağıtan Aksaray Kızılay Şubesi, gıda yardımı ve temizlik malzemelerini de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Kızılay Kadın Kolları görevlileri her gün iftar öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerini ziyaret ederek etli ekmek ikramında bulunuyor. Kızılay ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlara günlük 700 ekmek dağıtarak desteklerini sürdürüyor.
Konuyla ilgili bilgi veren Aksaray Kızılay Şube Başkanı Yusuf Öztürk, “Günde 700 tane ekmek dağıtıyoruz. Gıda ürünlerini saat 09.00 ile 13.00 arası dağıtıyoruz. Günlük 3 saat gıda daha sonra 700 ekmek dağıtıyoruz. Ekmeklerimizi fırından parasıyla alıyoruz. Amacımız vatandaşlara hizmet. Günlük 3 saatte yaklaşık 550 gıda, 650700 ekmek, günlük 10 aileye, 5’erden 50 kişiye her eve kadın kollarımız Ramazan nedeniyle kıymalı dağıtıyor. Aksaray halkımızdan ve genel merkezimizden Allah razı olsun. Bu dağıttıklarımızın yarısı genel merkezden gelirken yarısı da Aksaraylı iş adamlarımızın bağışıyla. 1020 ton un alan vatandaşlarımız oldu. Yine yardımlarını eksik etmiyorlar. Biz de onları vatandaşlara, ihtiyacı olan kişilere dağıtıyoruz. Şu anda un 62 ton oldu. Şu ana kadar 62 ton un dağıttık un da devamlı geliyor. Un ittikten sonra da diğer gıdaları dağıtmaya başlayacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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