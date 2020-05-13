Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)AKSARAY'da kavşakta,minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü Muammer Akdoğan (52) yaşamını yitirdi. <br>Kaza, saat 17.30 sıralarında AksarayKonya yolu Bozcamahmut Köyü kavşağında meydana geldi. Mustafa Şahin yönetimindeki 42 ACK 633 plakalı minibüs, Muammer Akdoğan'ın kullandığı 68 DR 433 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki araç da hurdaya dönerken, sürücü Akdoğan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Akdoğan, Eskil Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Akdoğan, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ <br>2020-05-13 18:58:51<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.