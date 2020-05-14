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Rusya'dan Aksaray´a getirilen 98 kişi, memleketlerine uğurlandı

DHA

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- RUSYA´dan getirilerek Aksaray´daki yurda yerleştirilen 98  kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, 29 Nisan'da Rusya´dan getirilen ve Aksaray'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Mahperi Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 98 Türk vatandaşı, karantina sürelerini doldurdu. Yapılan 'Covid-19' testlerinini de negatif çıkması üzerine bugün...

Rusya'dan Aksaray´a getirilen 98 kişi, memleketlerine uğurlandı

<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- RUSYA´dan getirilerek Aksaray´daki yurda yerleştirilen 98  kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, 29 Nisan'da Rusya´dan getirilen ve Aksaray'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Mahperi Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 98 Türk vatandaşı, karantina sürelerini doldurdu. Yapılan 'Covid-19' testlerinini de negatif çıkması üzerine bugün otobüslerle evlerine gönderilmeye başlandı.<br>Karantina süresi dolan Aybüke Tuana Öztürk, Rusya'da öğrenci olduğunu 14 gün önce ülkeye geldiğini ve karantinada kaldığını söyledi. Bu süreçte yurtlarda çok güzel bir ortamda kaldıklarını anlatan Öztürk, şöyle konuştu:<br>"Siparişlerimize kadar aldılar sağ olsunlar. Çok rahat ve güzel bir karantina süreci geçti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Odalarımız çok hijyenikti, gayet temizdi. Ekstradan bir temizliğe bile gerek duymadım. Bir kadın olarak öyle söyleyeyim. Yemekleri çok güzeldi. Her şeyinden memnundum yurdun. Hemşireler çok yardımcı oldu. Rusya'dan ülkemize gelmeyi çok fazla öğrenci istedi. Hiçbir şekilde bekletme olmadan sağ olsun devletimiz hemen bizi aldı. Diğer ülkelere göre bizim devletimiz çok çabuk bizi bekletmeden hemen aldı. Çok teşekkür ediyoruz."DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ <br>2020-05-14 11:21:46<br>

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