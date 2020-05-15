Definecilerin kazdığı çukura düşen yavru tilkiler kurtarıldı

<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY´da defineciler tarafından kazıldığı tahmin edilen çukura düşen yavru 2 tilki, doğa koruma ekiplerince kurtarıldı.<br>Merkeze bağlı Altınkaya köyü kırsalında hayvanlarını otlatan bir vatandaş, 4 metre derinliğindeki çukurda, 2 tilki yavrusu olduğunu gördü. Hemen Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verdi.<br>Bölgeye gelen ekipler, defineciler tarafından kazıldığı tahmin edilen çukura merdiven ile inip, yavru tilkileri kurtardı. 2 tilki doğal yaşam alanlarına bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ<br>2020-05-15 14:24:11<br>
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