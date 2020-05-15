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Definecilerin kazdığı çukura düşen yavru tilkiler kurtarıldı

DHA

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY´da defineciler tarafından kazıldığı tahmin edilen çukura düşen yavru 2 tilki, doğa koruma ekiplerince kurtarıldı. Merkeze bağlı Altınkaya köyü kırsalında hayvanlarını otlatan bir vatandaş, 4 metre derinliğindeki çukurda, 2 tilki yavrusu olduğunu gördü. Hemen Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, defineciler tarafından kazıldığı tahmin edilen çukura merdiven ile inip, yavru tilkileri kurtardı. 2 tilki doğal yaşam alanlarına bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan...

Definecilerin kazdığı çukura düşen yavru tilkiler kurtarıldı

<br>Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY´da defineciler tarafından kazıldığı tahmin edilen çukura düşen yavru 2 tilki, doğa koruma ekiplerince kurtarıldı.<br>Merkeze bağlı Altınkaya köyü kırsalında hayvanlarını otlatan bir vatandaş, 4 metre derinliğindeki çukurda, 2 tilki yavrusu olduğunu gördü. Hemen Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verdi.<br>Bölgeye gelen ekipler, defineciler tarafından kazıldığı tahmin edilen çukura merdiven ile inip, yavru tilkileri kurtardı. 2 tilki doğal yaşam alanlarına bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ<br>2020-05-15 14:24:11<br>

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