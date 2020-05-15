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Rektör Şahin, öğrencilere telefonla ulaştı ve hasbihal etti

İHA

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, pandemi süreci münasebetiyle uzun bir süredir kampüste olamayan öğrencilerle telefon görüşmesi yaparak, hem hal ve hatırlarını sordu hem de yaklaşan bayramlarını kutladı.

Rektör Şahin, öğrencilere telefonla ulaştı ve hasbihal etti

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, pandemi süreci münasebetiyle uzun bir süredir kampüste olamayan öğrencilerle telefon görüşmesi yaparak, hem hal ve hatırlarını sordu hem de yaklaşan bayramlarını kutladı.
Öğrencilerin, üniversitenin asli unsurları olduğunu ve kampüste yapılan her çalışmanın doğrudan ve dolaylı olarak öğrencileri ilgilendirdiğini belirten Rektör Şahin, “Biz ASÜ yönetimi olarak, düzenli şekilde öğrencilerimizle toplanıyoruz ve yapıp ettiklerimizi karşılıklı istişare ediyoruz. İkindi çayları, sportif müsabakalar, etkinlik toplantıları, kahvaltı ve yemekler, topluluk ziyaretleri Salgın süreci münasebetiyle öğrencilerimizle yaptığımız toplantılara mecburi bir ara vermek durumunda kaldık. Biz de öğrencilerimize telefonla ulaşıp, onlara duyduğumuz sevgiyi, özlemi aktarmak, varsa sorularını yanıtlamak ve kısa süreli de olsa hasbihal etmek istedik” dedi. Şahin, öğrencilerin ve aile büyüklerinin sağlık durumu başta olmak üzere, uzaktan eğitim süreci ve dersler hususunda bilgiler aldı ve öğrencilere kampüsteki son durum hakkında bilgiler aktardı. Telefonun diğer ucunda Rektör Şahin’i duyan öğrenciler önce büyük bir şaşkınlık yaşadı, sonrasında ise yapılan görüşmeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Sayın Rektörümüze nezaketleri münasebetiyle çok teşekkür ediyoruz. Yaptığımız bu görüşme bizlere moral oldu” dedi.
Farklı okullardan öğrencilere telefonla ulaşan Rektör Şahin, bu görüşmelerin devam edeceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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