Boşanma aşamasındaki eşi tarafından çocuklarının gözleri önünde öldürüldü (2)

<br>YAKALANDI, 'BENİ ALDATTI, ONUN İÇİN KESTİM' DEDİ<br>Aksaray'da, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Selda Başaran'ı 2 çocuğunun gözleri önünde öldüren Harun Başaran, saklandığı evde polis tarafından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Harun Başaran, gazetecilerin 'Eşinizi niçin öldürdünüz?' sorusuna ''Beni aldattı. Onun için kestim. Kaç yerinden bıçakladığımı hatırlamıyorum. Polis ekiplerine kendim zorluk çıkarmamak için teslim oldum'' dedi. <br>6 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ<br>Selda Başaran'ın yapılan otopsisinde vücudunun 6 yerinden bıçaklandığı belirlendi. Çiftin boşanma davalarının sürdüğü ve ayrı yaşadıkları öğrenildi.<br>ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINDI<br>Anneleri gözleri önünde öldürülen 1'i kız 2 çocuğun ise olayın ardından ağlayarak evin balkonuna çıktığı ve komşuların gürültüyü duyması üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verdiği belirlendi. 2 çocuğun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı ve psikolojik destek verilmeye başlandığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ<br>2020-05-16 00:47:54<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.