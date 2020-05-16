Hafif ticari araç elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Aksaray'da hafif ticari aracın elektrikli motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Büyük Bölcek Mahallesi Kapadokya Bulvarı üzerinde bulunan Sanayi Köprülü Alt Geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 83 yaşındaki Mehmet Ö. idaresindeki plakasız elektrikli motosiklet, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kavşaktan dönüş yapan Murat Y. (32) yönetimindeki 68 KL 218 plakalı hafif araç ile çarpıştı. Kaza sonucu elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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